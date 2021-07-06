Ａ股走低且科技股續捱沽，港股現失守二萬八關

《經濟通通訊社６日專訊》Ａ股早段走低，加上科技股遭政府打壓的陰霾持續，拖累港股走

勢，繼五月中再度跌穿二萬八關，現跌報２７９５７點，跌１８６點或跌０﹒６６％，主板成交

１６１﹒２８億元。國企指數報１０２１１點，跌６２點或跌０﹒６１％。恆生科技指數報７６

１８點，跌９３點或跌１﹒２１％。

昨（５日）據《路透》引述消息報道，中國反壟斷機構將正式阻止騰訊（００７００）合併

中國兩大遊戲直播平台虎牙和鬥魚的計劃，市場憂慮科技股短期難「翻身」，科技股續捱沽。美

團（０３６９０）跌２﹒０２％，報２８１﹒２元；阿里（０９９８８）跌０﹒７８％，報２０

４﹒４元；騰訊（００７００）跌０﹒０９％，報５５３﹒５元。

此外，醫藥股同樣走低，藥明（０２２６９）跌４﹒９３％，報１３１﹒２元；石藥（０１

０９３）跌４﹒０６％，報９﹒９２元。中生製藥（０１１７７）跌２﹒１８％，報７﹒１７元

。

Ａ股方面，上證綜合指數報３５２０點，跌１３點或跌０﹒３８％，成交８０４﹒２７億元

人民幣。深證成份指數報１４６４７點，跌７１點或跌０﹒４８％，成交１０５９﹒８５億元人

民幣。



表列十大跌幅藍籌股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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藥明 （０２２６９） １３１﹒２０元 跌４﹒９３％

信義光能（００９６８） １４﹒８８元 跌４﹒８６％

阿里健康（００２４１） １５﹒５０元 跌４﹒３２％

石藥 （０１０９３） ９﹒９２元 跌４﹒０６％

中生製藥（０１１７７） ７﹒１７元 跌２﹒１８％



申洲 （０２３１３） １８９﹒００元 跌２﹒０７％

蒙牛 （０２３１９） ４５﹒００元 跌２﹒０７％

吉利 （００１７５） ２４﹒０５元 跌２﹒０４％

美團 （０３６９０） ２８１﹒２０元 跌２﹒０２％

舜宇 （０２３８２） ２３８﹒４０元 跌１﹒７３％

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（ｋｓ）

