《盤後部署》監管風險打擊市場氣氛，港股未宜憧憬反彈

《經濟通通訊社６日專訊》隔晚美股休市，市場繼續聚焦中國監管消息，港股續弱勢低開低

走，恆指今早開跌６點，甫開市即失守２８０００關，港股最低見過２７０９４點，挫２３９點

，為５月中以來低位。即使大市曾倒升８點，高見２８１５１，但科網股及生科股沽壓難止，由

藥明（０２２６９）領頭向下，加上汽車板塊隨市況由升轉跌，恆指錄得六連跌，收報２８０７

２，跌７０點或跌０﹒２５％，主板成交１４４８﹒５８億元減少１２％。國企指數報１０２６

９，跌４點或跌０﹒０４％。科指報７６４６，跌６５點或跌０﹒８５％。

內地股市向下，上證綜指報３５３０，跌４點或跌０﹒１１％，成交４９２８﹒８７億元人

民幣。深證成指報１４６６７，跌５１點或跌０﹒３５％，成交６２７３﹒７７億元人民幣。兩

市全日成交１１２０３億元人幣增１１﹒４％，為６月１１日以來高，且是連續第四個交易日破

萬億。



＊資金或趁勢再殺牛＊



港股錄得六連跌，累計調整逾１２００點，更於今日一度跌穿２８０００關，惟最終得以險

守，其中科網股繼續下挫，市傳中國反壟斷部門阻止騰訊（００７００）合併遊戲直播平台虎牙

和鬥魚的計劃，加上近日滴滴出行被下架消息影響，北水因監管升級持續沽出重磅科網股，過去

五個交易日，騰訊被北水淨賣出逾１５０億，相信科技板塊短期持續反覆向下，反彈力度有限。

另外，國家藥監局藥品審評中心（ＣＤＥ）發布《抗腫瘤藥物臨床研發指導原則》意見通知

，市場憂慮往後獲批上市新藥數量大減，影響未來ＣＸＯ公司（醫藥外包）的盈利能力。ＣＲＯ

股日內急挫，藥明盤中插逾一成，生科板塊普遍跌超半成，令鑊氣迅速退卻。由於科網及生科兩

大熱炒板塊均受政策打擊，市場氣氛進一步轉弱，資金或趁機再下殺，恆指或再下殺２８０００

以下牛證街貨，甚至調整至重貨區２７４００至２７４９９水平以下才可開展反彈浪。

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