《台股攻略－黃振宇》萬八點曇花一現，台股微跌６點收市

《台股攻略》台股今早（６日）在電子及金融股支持下，加權指數一口氣衝上萬八點之上，

創歷史新高，惟及後電子股轉弱，加上近來航運股升幅明顯收窄，導致指數開高走低，最終收

１７９１３點，微跌６點，成交金額為新台幣６０００億元。

資金持續流出電子股板塊，其成交比重佔大市成交約三成，相關股份走勢相對呆滯。台積電

股價開高走低，於平盤附近窄幅上落，收新台幣５９２元，升新台幣１元。鴻海微跌收市，報新

台幣１１６﹒５０元，跌新台幣０﹒５０元。大立光將於７月８日舉行法說會，雖然公司認為７

月表現比６月好，但有證券行對此看法分歧，以致其股價於高開後便於平盤附近上落，收新台幣

３，１００元，跌新台幣３０元。聯發科今日曾升至新台幣９４０元高位，惟後勁不繼，收新台

幣９２２元，跌新台幣２元。航運股依然佔大市成交比重近５成，走勢凌厲。陽明海運今日恢復

正常交易，開市不久便衝上停板，收新台幣２１６﹒５０元，而長榮海運亦跟隨陽明上揚，收新

台幣２２４元，雙雙創新高。萬海航運一度升７％，但午市後遭到沽壓，股價掉頭下跌，收新台

幣２９６元，跌新台幣６元，失守新台幣３００元關口。四維航收漲停價新台幣６９﹒３０元，

而台船及亞航等升勢明顯。

台灣本土疫情緩和，加上電子業傳統旺季將至，有利台股短期升勢。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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