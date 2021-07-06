《窩輪豪情－梁業豪》可超短線分注買入科指牛證

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必需性消費業

、資訊科技業與能源業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為

中升控股（００８８１）、海底撈（０６８６２）與中國財險（０２３２８），可用作買入其相

關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票

，則宜首選交通銀行（０３３２８）、藥明生物（０２２６９）與阿里健康（００２４１）。

科技股受到利淡消息困擾，科技指數今早（６日）開市後曾一度低見７５９６。上月１７日

低位７７４７支持若正式失守，後市回試５月１６日低位７４３３支持的可能性不容被低估。短

期局勢顯著向淡，入市買貨圖利者應先超短線投機的心態。又若７７４７關口支持守得住，好友

將有條件向上月２９日高位８３３１阻力進攻。本欄認為，大家若有意冒險，買入科指牛證圖利

，宜分兩、三注入市，初期須多作走位。由於現時科指期貨小時圖ＳＴＣ已呈嚴重超賣多時，

ＲＳＩ亦見轉好，各位可伺機投入第一筆注碼。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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