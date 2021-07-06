【車股皇朝】比亞迪即將重返歷史高位，小鵬來襲仲追唔追？

《經濟通通訊社記者李皆穎６日報道》港股經歷「五窮六絕」後，大市依然受科技股影響而

浮沉不定，不過有一個板塊卻升不見頂－汽車股。今年市場高呼「電動車熱潮」來襲，多間國際

大廠紛紛轉向電動車懷抱，有部分大國更開始計劃在未來十年禁止汽油車在當地行駛。中國作為

早一批研發電動車的國家，又可否佔盡天時地利人和呢？小鵬汽車亦即將來港二次上市，這股電

動車熱潮又可以橫掃多久？



＊比亞迪十年磨一劍，刀片電池比鋰電更強＊



對比起其他汽車股，比亞迪（０１２１１）的起家是依靠電池，造車反而是後起業務，因此

在電池的質素上一直跑贏其他同業，汽車亦比起同業好賣。市場焦點在於比亞迪發明的「刀片電

池」落實商用，且受到市場歡迎，電池成本更低、容量更強（從４００公里提升至６００公里的

行程），安全性更佳，加上內地在汽車貸款及促銷上提供多種優惠，令今年上半年比亞迪銷售獲

取好成績，其中新能源汽車銷售按年增長１５５％，銷量達２４﹒６７萬架。

另外一點市場較為關注，就是關於智能汽車的半導體供應問題，由於多間半導體大廠的產能

已經飽和，同時多間大廠開始投入生產，「芯片荒」的問題困擾全球汽車工廠。最近比亞迪旗下

的半導體預備分拆上市，據了解該公司純利不高，２０２０年純利約３２００萬元，供應芯片工

藝是４５ｎｍ，雖達不到高工藝水平，但已經足夠應付汽車需求，而該半導體佔公司整體收益不

高，卻是比亞迪的「核心」，因為可令公司免卻「芯片荒」的煩惱，使汽車成本下降，提高競爭

能力；甚至半導體提高產能後，更可以為同業供應芯片，未來想像空間亦較大。



＊大行看法正面，花旗重申買入評級＊



電動車可謂目前在科技界的朝陽行業，而大行的看法亦較為正面。花旗發表研究報告指，比

亞迪的６月汽車銷量小幅高於市場預期，重申對公司的「買入」評級及２８７港元目標價。該行

強調，整個新能源汽車板塊重估勢頭良好，而且仍處於早期階段，加上近期廣東新能源汽車補貼

政策推出，預計將對比亞迪更有利。

麥格理則認為，公司分拆半導體業務於Ａ股上市獲批，相信對比亞迪股價有利好作用，另外

公司預計今年電池銷售將達３ＧＷｈ，按年增５００％，主要來自儲能系統（ＥＳＳ）的海外銷

售；並對其ＰＨＥＶ車型看法更加正面，將目標價升至２６５港元，重申「跑贏大市」評級。



＊小鵬欲跟蔚來走「換電派」，未有統一標準路線難行＊



小鵬汽車（０９８６８）在銷售設定上與特斯拉類似，主要賣點是「自動駕駛」及「汽車網

絡」的應用，對比起比亞迪的「幾萬蚊做車主」策略，小鵬汽車零首落地最平亦要近１５萬元人

民幣，針對客戶亦是中產階層，以享受駕駛樂趣為主的客戶。

目前電動車比較大的爭議，在於「充電派」及「換電派」之爭，前者目前仍在充電速度及容

量上互相競爭，目前由２０％使用快充至８０％，最快亦要３０至４０分鐘，主要是因為物理技

術難以突破；相比之下，「換電派」汽車只要把車駛進換電站，前後約５分鐘已經完成，每次換

電約２００元人幣左右，可行２００至３５０公里不等。

無獨有偶，今年初小鵬成立新銷售服務公司，其中包括「新能源汽車換電設施銷售」服務，

市場推測小鵬有機會開展換電車的業務，而此前蔚來汽車已經積極開發換電車，更宣布在內地加

建多個換電站，令其普及起來。不過，有業內人士預計，換電車短時間內難以成為主流，除非統

一電池及換電標準，否則換電車只能前往該品牌本身的換電站換電，令其普及性難度大增。



＊想車股「全掃」但資金不足，可考慮電動車ＥＴＦ＊



假如不想放過整體汽車概念股的升幅，又資金不足的話，可考慮電動車ＥＴＦ。事實上已經

有公司早著先機部署，包括於２０２０年發行Ｇｌｏｂａｌ Ｘ中國電動車及電池ＥＴＦ（０２

８４５），由去年１月約５５元開始抽升，短短年半之間已累積了近兩倍升幅，跑贏大市及多隻

投資產品。

該ＥＴＦ的投資組合以深交所Ａ股為主，其中包括電池製造商寧德時代（深：３００７５０

），Ａ股比亞迪（深：００２５９４），匯川技術（深：３００１２４）等，組合已經囊括整體

電動汽車股，比較能反映出近期汽車股走勢，加上該ＥＴＦ目前仍持續破頂，相信到年尾仍能維

持升勢。



＊聶振邦：可小注買入比亞迪＊



華盛證券証券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，近期科網股續弱，令資金流出至其他

強勢板塊，汽車股亦因而受惠。他指比亞迪年初最高見過２７８元後回吐，而現價接近２３０元

水平，此時吸納亦有接近２０％潛在升幅，認為投資者可小注買入，博上望２７０至２８０元水

平。至於吉利（００１７５），他認為撤回上海科創板上市消息明顯拖累該股表現，預計吉利短

期將於２２﹒５至２４﹒５元水平上落，回至２３﹒５元可吸納。

小鵬汽車（０９８６８）明天掛牌，今日公布招股結果，香港公開發售超購１３﹒７３倍，

一手１００股的中籤率為１０％。聶振邦認為該股超購倍數參考價值不大，走勢將大致跟隨其在

美上市股價，預計暗盤價可上望１７５至１８０元水平，倘午後大市氣氛明顯轉好才有望上試１

９０元以上。部署方面，小鵬汽車於美國ＡＤＳ在７月２日收報４３﹒７４美元，可換算為約１

６９﹒４９港元，相對在港上市價１６５元僅高２﹒７２％，故他認為該股短線回報不吸引，不

推薦於暗盤追入。如看好電車板塊前景，則可考慮吸納作中長線持貨。

