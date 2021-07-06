《談國論企－黎偉成》壓大數據殺熟二選一要反壟斷

《談國論企》廣東省政府於２０２１年７月２日高調地在省內打擊網上的「大數據殺熟」、

「二選一」等行動，使香港隨上海、深圳股市應聲急轉直下，為短視的反應，因相關做法實際是

《反壟斷法》的其中具體化落實。此舉規範大型科企和新經濟企業進行合法合理經營，有助於中

、小微企有合理和更大的經營和發展空間，更重要的是使消費者得到應有的合理消費開支，確保

國民經濟得到平衡、穩中有進的發展。



＊巨企大數據殺熟絕對屬不公義劣策惡行＊



要指出的，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席、中央財經委員會主任習近平，於３

月１５日主持召開中央財經委員會第九次會議，聚焦談到平台經濟時指出要「推動平台經濟規範

健康持續發展」，和要「解決突出矛盾和問題，乃因平台經濟在中國的發展正處在關鍵時期，故

「要著眼長遠、兼顧當前、補齊短板、強化弱項，營造創新環境」，我對此之反應為「相信政府

會陸續出台各種各樣的政策和措施，規範和促進平臺經濟發展，成為確保國民經濟持續穩中有進

的成長的其中一個重要力量」，故現時是由粵省的省級政府對中央政府政策的具體落實工作。

先談（甲）「大數據殺熟」。「大數據殺熟」，是指公司企業在網上（即在線旅遊）對原有

用戶提供的同樣商品或服務，不是有優惠，反而是壓逼性的提價使原有用戶的付費，較新用戶要

高，惟相關公司企業規模實在太大、商品或服務太多元化，使原有用戶不易有新的更佳選擇，「

熟客」被「濫殺」者，不勝枚數，是之為很不好甚至是不公義的市場歪象，亟需制止。

由是國家市場監督總局於４月１３日會同中央網信辦、稅務總局舉行互聯網平台企業行政指

導會，強調必須嚴肅整治「大數據殺熟」問題，是為配合國務院反壟斷委員會於２０２１年２月

７日發布《關於平台經濟領域的反壟斷指南》，對消費者反映較多的「大數據殺熟」等問題作出

專門規定的具體化政策性措施。

國務院部委實際早已留意到網上的壟斷經營：文化和旅遊部於２０２０年８月２０日發布和

於１０月１日起實施的《在線旅遊經營服務管理暫行規定》，明確規定在線旅游經營者不得濫用

大數據分析等技術手段，侵犯旅遊者合法權益。國家市場監督管理總局於２０２０年１１月１０

日發布的《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》。

和（乙）「二選一」，中國市場監管總局於２０２１年４月１０日指出阿里巴巴集團在境內

網絡零售平台服務市場實施的「二選一」，屬壟斷行為，不僅罰款１８２﹒２８億元人民幣，更

要該集團糾正和連續三年提交自查合規報告。由是粵省高調地揭制省內的「二選一」行為，是配

合中央政策的做法。此與歐美反壟斷部門近年嚴厲打擊科技巨企排他性的惡劣經營政策性做法相

同，以力保互聯網平台經濟有高度競爭性的多元合法合理發展，提升商業素質和搞活經濟，乃世

界又一大同的其中表現也。



＊反壟斷有利中小微企發展消費者當會受惠＊



習近平於２０２０年１２月１６日至１８日，舉行的中央經濟工作會議明確強調「要加強反

壟斷」和「防止資本無序擴張」，並在２０２１年３月１５日主持召開中央財經委員會第九次會

議，聚焦談到平台經濟時指出要「推動平台經濟規範健康持續發展」，和要「解決突出矛盾和問

題」，乃因平台經濟在中國的發展正處在關鍵時期，故「要著眼長遠、兼顧當前、補齊短板、強

化弱項，營造創新環境」；而國家市監總局於２０２０年１１月１０日出台《關於平台經濟領域

的反壟斷指南（徵求意見稿）》，再在２０２１年２月７日出台《正式意見稿》，便足見國家在

政策和行政上高度重視平台經濟所存在的嚴重壟斷劣況，要端正以加大經濟更為平衡和合理發展

的力度量。

我之見，為：中國積極主動的制定和落實《反壟斷法》，就是為了讓國民經濟穩中有進發展

，因境內的中、小微企佔絕大多數，為經濟發展相當重大的力量，不應該讓絕小數的超大企業壟

斷扭曲經濟結構。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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