《異動股》騰訊跌近１％，傳反壟斷機構將阻止虎牙鬥魚合併計劃

《經濟通通訊社６日專訊》騰訊（００７００）暫跌０﹒７２％，報５５０元，以現價計，

該股暫連跌６日，累計跌幅８﹒１％。該股成交約９１萬股，涉資５億元。

據《路透》引述消息報道，中國反壟斷機構將正式阻止騰訊合併中國兩大遊戲直播平台虎牙

和鬥魚的計劃。

報道指，兩名消息人士透露，騰訊未能提出足夠的補救措施，以滿足國家市場監督管理總局

（ＳＡＭＲ）有關放棄獨家權利的要求。另一名人士指，ＳＡＭＲ告訴騰訊，無法在首次提交申

請後的１８０天內完成對合併案的審查後，騰訊近日撤回合併案的審查申請，並重新提交。不過

，另有消息指，騰訊將搜狗私有化的計劃，將在本月獲ＳＡＭＲ批准。

《華爾街日報》報道，國家網信辦早於數周前，建議網約車公司滴滴出行推遲美國招股上市

計劃。但集團最終決定如期在美國上市。滴滴首次公開招股集資４４億美元，股份上周在美國掛

牌。根據報道，網信辦關注滴滴用戶資料流入外國政府的可能性。

百度（０９８８８）跌０﹒０５％，報１８５﹒２元；京東集團（０９６１８）升０﹒５５

％，報２９３﹒６元；阿里巴巴（０９９８８）跌０﹒８７％，報２０４﹒２元，

現時，恆生指數報２８０４１，跌１０２點或跌０﹒３６％，主板成交４３﹒４９億元。國

企指數報１０２４４，跌３０點或跌０﹒２９％。恆生科技指數報７６５６，跌５５點或跌０﹒

７２％。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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騰訊 （００７００） ５５０﹒００元 跌０﹒７２％

閱文 （００７７２） ８１﹒９０元 跌０﹒６１％

同程藝龍（００７８０） １８﹒５２元 跌０﹒６４％

易鑫 （０２８５８） ２﹒０４元 跌０﹒４９％



百度 （０９８８８） １８５﹒２０元 跌０﹒０５％

京東集團（０９６１８） ２９３﹒６０元 升０﹒５５％

美團 （０３６９０） ２８２﹒８０元 跌１﹒４６％

阿里 （０９９８８） ２０４﹒２０元 跌０﹒８７％

小米 （０１８１０） ２５﹒９０元 跌０﹒１９％

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（ｎｓ）

