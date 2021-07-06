《異動股》藥明生物獲利回吐跌５％，高盛、瑞信、花旗沽貨

《經濟通通訊社６日專訊》藥明生物（０２２６９）跌５％，報１３１﹒１元，穿二十天線

（１３１﹒６６元）成交約３８０萬股，涉資４﹒９６億元。現價計暫連跌５日，累計跌幅９﹒

９６％，暫為最差表現藍籌

據經濟通大戶追蹤一欄顯示，截至早上９：４５，高盛、瑞信、花旗沽貨為頭三大沽貨的劵

商，佔成交額２４﹒７３％

現時，恆生指數報２７９５６，跌１８６點或跌０﹒６６％，主板成交１６０﹒８４億元。

國企指數報１０２１５，跌５９點或跌０﹒５８％。恆生科技指數報７６２２，跌８９點或跌１

﹒１６％。

即月期指新報２７８４０，跌２４６點，低水１１７點。即月國指期貨報１０１５２，跌７

８點，低水６３點。即月科指期貨新報７６１４，跌９６點，高水３７點。

上證綜合指數報３５２０，跌１３點或跌０﹒３８％，成交８０４﹒２７億元人民幣。深證

成份指數報１４６４７，跌７１點或跌０﹒４８％，成交１０５９﹒８５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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藥明 （０２２６９） １３１﹒１０元 跌５﹒００％

藥明康德（０２３５９） １６８﹒６０元 跌３﹒６６％

和黃醫藥（０００１３） ５６﹒９０元 跌４﹒３７％

金斯瑞 （０１５４８） ３５﹒０５元 跌１﹒５４％

信達生物（０１８０１） ８６﹒３０元 跌３﹒０３％



錦欣 （０１９５１） １８﹒０４元 跌７﹒６８％

藥明巨諾（０２１２６） ２２﹒２５元 跌３﹒２６％

泰格醫藥（０３３４７） １６６﹒７０元 跌５﹒９８％

康希諾 （０６１８５） ３７２﹒６０元 跌１﹒４３％

昊海 （０６８２６） １１３﹒６０元 跌１﹒６５％

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（ｎｓ）

