《午市前瞻》港股於兩萬八關爭持，專家料短期難穿橫行區底部

《經濟通通訊社６日專訊》隔晚美股因獨立日休市一天，亞洲股市普遍造好，惟港股今日表

現低開低走，恆指今早低開６點，隨後受到醫藥股的拖累下，港股跌幅逐步擴大，盤中曾跌２３

８點低見２７９０４點，失守二萬八關後未能收復失地，其中藥明生物（０２２６９）受內地法

規影響，半日股價大跌近一成三，成半日最差藍籌兼為大市下跌主因，而其他醫藥股一同下挫，

阿里健康（００２４１）跌５﹒９３％，石藥（０１０９３）跌５﹒７１％，最終大市收報２７

９８０，跌１６３點或跌０﹒５８％，主板成交７６４﹒６０億元。國企指數報１０２３２，跌

４１點或跌０﹒４０％。恆生科技指數報７６０７，跌１０４點或跌１﹒３６％。

內地股市一同向下，上證綜合指數報３５１５，跌１８點或跌０﹒５３％，成交３１７６﹒

４４億元人民幣。深證成份指數報１４５９７，跌１２１點或跌０﹒８３％，成交４０５６﹒１

８億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒６６％，報４５﹒４５元，以現價計，該股暫連升

２日，累計升幅１﹒３４％。港交所（００３８８）升１﹒４％，報４６２元；騰訊（００７０

０）升０﹒４５％，報５５６﹒５元；建行（００９３９）升０﹒６５％，報６﹒１６元，以現

價計，該股暫連升２日，累計升幅１﹒４８％。德祥（００１９９）跌４﹒０８％，報０﹒９４

元。



＊聶振邦：如藥明守企穩１２０元以上可考慮部署＊



港股連跌五日後，今早曾跌逾兩百點，失守兩萬八。華盛證券証券分析師聶振邦向《經濟通

通訊社》表示，港股暫時連跌六日，但昨日（５日）起燭身開始收窄，跌勢逐步喘穩，他指港股

至３月起於２８０００至２９０００間徘徊，橫行區底部支持較強，且大市缺乏動力再下殺，近

日成交維持於１６００億水平未算明顯增加，料短期港股較少機會跌破兩萬八關收市，倘跌穿則

需下移支持位至２７５００位置。

國家藥品監督管理局藥品審評中心（ＣＤＥ）發佈「關於公開徵求《以臨床價值為導向的抗

腫瘤藥物臨床研發指導原則》」意見的通知。市場憂慮往後獲批上市新藥數量減少，影響未來Ｃ

ＸＯ公司（醫藥外包）的盈利能力。ＣＲＯ股早市急挫，藥明（０２２６９）盤中插逾一成。

聶振邦指藥明自６月中１２０元位置開展升浪，於６月末１４０元水平開始調整，走勢基本

與大市相若，而在跌市下出現獲利盤亦為正常，加上內地局方新政令市場憂慮ＣＲＯ行業訂單數

量減少，令該股進一步承壓。他指１２０元水平為該股關鍵支持，如穩守可上望１３５至１４０

元；倘跌穿則或下試至１００元水平，故建議投資者參考相關價位嚴守止蝕。（ｐｌ）

