《美元走勢－羅明立》美匯初步支持９１﹒８０，可高位做空英鎊

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １１０﹒９２ １１０﹒７６ １１０﹒９０

歐元╱美元 １﹒１８９５ １﹒１８５８ １﹒１８８３

英鎊╱美元 １﹒３８９８ １﹒３８５１ １﹒３８８３

美元╱瑞郎 ０﹒９２２３ ０﹒９１９４ ０﹒９２０７

美元╱港元 ７﹒７６８７ ７﹒７６６４ ７﹒７６６９

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《美元走勢》中國６月份財新服務業ＰＭＩ大幅下跌至５０﹒３，遠低於預期的５４﹒９，

為１４個月來最低，雖然仍處於擴張水平，但內地經濟有放緩跡象，後市不確定性將回升。市場

方面，美國獨立日假期休市，歐洲公布服務業ＰＭＩ指數終值，結果跟預期相約；英國同類數據

則有所上調，當地將如期在１９日解除防疫限制，政府表示國民要適應與病毒共存的生活模式，

又提到解封後可能出現感染及死亡數字上升的情況。

解封後疫情會有何變化難以預料，但鎊匯受到消息的鼓舞，突破１０天線的１﹒３８６０，

下個阻力在２０天線的１﹒３９５０，可高位做空。美匯回落至９２水平，初步支持在

９１﹒８０。澳洲央行今日（６日）議息後維持利率不變，行長指經濟復甦勢頭強勁，預期會上

調增長預測，但同時物價及工資沒有上升，現時不會考慮在２０２３年加息。澳元升近０﹒７６

，央行言論未必能進一步推高澳元，短線阻力在０﹒７６２０。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 沽出日圓 １１０﹒８０ １１２﹒００ １１０﹒３０

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１８８５ １﹒１８００ １﹒１９１５

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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