  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/07/2021 16:03

《美元走勢－羅明立》美匯初步支持９１﹒８０，可高位做空英鎊

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒９２　　　１１０﹒７６　　　１１０﹒９０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８９５　　　１﹒１８５８　　　１﹒１８８３
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３８９８　　　１﹒３８５１　　　１﹒３８８３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９２２３　　　０﹒９１９４　　　０﹒９２０７
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６８７　　　７﹒７６６４　　　７﹒７６６９
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》中國６月份財新服務業ＰＭＩ大幅下跌至５０﹒３，遠低於預期的５４﹒９，
為１４個月來最低，雖然仍處於擴張水平，但內地經濟有放緩跡象，後市不確定性將回升。市場
方面，美國獨立日假期休市，歐洲公布服務業ＰＭＩ指數終值，結果跟預期相約；英國同類數據
則有所上調，當地將如期在１９日解除防疫限制，政府表示國民要適應與病毒共存的生活模式，
又提到解封後可能出現感染及死亡數字上升的情況。
　　解封後疫情會有何變化難以預料，但鎊匯受到消息的鼓舞，突破１０天線的１﹒３８６０，
下個阻力在２０天線的１﹒３９５０，可高位做空。美匯回落至９２水平，初步支持在
９１﹒８０。澳洲央行今日（６日）議息後維持利率不變，行長指經濟復甦勢頭強勁，預期會上
調增長預測，但同時物價及工資沒有上升，現時不會考慮在２０２３年加息。澳元升近０﹒７６
，央行言論未必能進一步推高澳元，短線阻力在０﹒７６２０。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１１０﹒８０　　　１１２﹒００　　　１１０﹒３０
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１８８５　　　１﹒１８００　　　１﹒１９１５
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話06/07/2021
【車股皇朝】比亞迪即將重返歷史高位 小鵬來襲仲追唔追?
財經熱話06/07/2021
京東物流跌穿上市價創新低 內地反壟斷打擊科網巨企間接受累
中國故事06/07/2021
深圳國資棄購蘇寧易購 阿里小米夥江蘇國資接盤
FOCUS06/07/2021
【FOCUS】阿聯酋一力推高油價　增產反枱藏王儲野心
財經熱話06/07/2021
【騰訊轉勢？】騰訊半日獲逾４億重新掃貨，惟分析建議未宜撈底！
香港政情06/07/2021
【國安立法】林鄭：國安風險仍存在　社交媒體欠監管散播假消息
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞HYDRAGUN按摩槍

社創．社區4.0 全民投選 「我最喜愛的解難方案」 留言賞$100社企禮券

【etnet健康】賞BLACKMORES®天然維他命E潤膚霜

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金