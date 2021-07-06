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即市新聞

06/07/2021 12:27

港交所將採納「Ｔ＋２」ＩＰＯ結算周期，最快明年第四季實施

　　《經濟通通訊社６日專訊》港交所（００３８８）今天宣布，市場廣泛支持推出ＦＩＮＩ（
Ｆａｓｔ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　ｆｏｒ　Ｎｅｗ　Ｉｓｓｕａｎｃｅ）的建議，將香港首次公
開招股結算程序精簡及現代化，因此港交所將採納「Ｔ＋２」首次公開招股結算周期，最快明年
第四季實施，該所將調整ＦＩＮＩ的設計，以切合首次公開招股市場各重要持份者的要求。

＊絕大部分回應者同意ＦＩＮＩ可減低市場風險＊

　　港交所表示，為確保市場在過渡至ＦＩＮＩ前有足夠的準備時間，預期ＦＩＮＩ最快明年第
四季才會啟用。港交所將於適時邀請市場參與者參加一系列的相關活動，包括應用教學、建立用
戶帳號、全市場測試及預演等，以確保全體順利過渡。如有需要，港交所稍後亦會就《上市規則
》及其他操作程序的必要修訂另作公布及諮詢市場意見。
　　港交所表示，共收到４９份來自香港首次公開招股市場參與者對ＦＩＮＩ框架諮詢文件的回
應意見，９０％均支持引入ＦＩＮＩ。絕大部分回應人士同意ＦＩＮＩ可減低市場風險、提升效
率、使參與者的互動更現代化，並為香港集資市場進一步數碼化奠定基礎，讓香港首次公開招股
市場整體受惠。
　　港交所行政總裁歐冠昇表示：，樂見今次推動首次公開招股結算程序現代化的建議獲得市場
廣泛支持。ＦＩＮＩ未來可縮短新股定價與開始交易之間的周期，除了提升市場效率，更可鞏固
香港作為全球集資市場的地位。

＊結算參與者可選擇採用壓縮預先付款模式＊

　　香港上市的新股現行「Ｔ＋５」結算周期，而ＦＩＮＩ框架諮詢文件建議將有關周期縮短至
「Ｔ＋１」。經諮詢市場並考慮市場意見及營運上的需要後，香港交易所將落實推展ＦＩＮＩ作
為日後所有新股的統一處理平台，但會先行採用「Ｔ＋２」結算周期。推出ＦＩＮＩ後，結算參
與者可選擇採用壓縮預先付款模式，以改善熱門新股在認購期內凍結大量預付資金的情況。
　　經紀、股份過戶登記處、公開招股保薦人、律師、包銷商、分銷商及監管機構均可利用透過
ＦＩＮＩ這全新的數碼平台履行各自的職責，於上市啟動、認購、定價、配發、付款、監管批准
及納入股份等各個流程當中相互協調。（ｃｌ）

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