港交所將採納「Ｔ＋２」ＩＰＯ結算周期，最快明年第四季實施

《經濟通通訊社６日專訊》港交所（００３８８）今天宣布，市場廣泛支持推出ＦＩＮＩ（

Ｆａｓｔ Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ ｆｏｒ Ｎｅｗ Ｉｓｓｕａｎｃｅ）的建議，將香港首次公

開招股結算程序精簡及現代化，因此港交所將採納「Ｔ＋２」首次公開招股結算周期，最快明年

第四季實施，該所將調整ＦＩＮＩ的設計，以切合首次公開招股市場各重要持份者的要求。



＊絕大部分回應者同意ＦＩＮＩ可減低市場風險＊



港交所表示，為確保市場在過渡至ＦＩＮＩ前有足夠的準備時間，預期ＦＩＮＩ最快明年第

四季才會啟用。港交所將於適時邀請市場參與者參加一系列的相關活動，包括應用教學、建立用

戶帳號、全市場測試及預演等，以確保全體順利過渡。如有需要，港交所稍後亦會就《上市規則

》及其他操作程序的必要修訂另作公布及諮詢市場意見。

港交所表示，共收到４９份來自香港首次公開招股市場參與者對ＦＩＮＩ框架諮詢文件的回

應意見，９０％均支持引入ＦＩＮＩ。絕大部分回應人士同意ＦＩＮＩ可減低市場風險、提升效

率、使參與者的互動更現代化，並為香港集資市場進一步數碼化奠定基礎，讓香港首次公開招股

市場整體受惠。

港交所行政總裁歐冠昇表示：，樂見今次推動首次公開招股結算程序現代化的建議獲得市場

廣泛支持。ＦＩＮＩ未來可縮短新股定價與開始交易之間的周期，除了提升市場效率，更可鞏固

香港作為全球集資市場的地位。



＊結算參與者可選擇採用壓縮預先付款模式＊



香港上市的新股現行「Ｔ＋５」結算周期，而ＦＩＮＩ框架諮詢文件建議將有關周期縮短至

「Ｔ＋１」。經諮詢市場並考慮市場意見及營運上的需要後，香港交易所將落實推展ＦＩＮＩ作

為日後所有新股的統一處理平台，但會先行採用「Ｔ＋２」結算周期。推出ＦＩＮＩ後，結算參

與者可選擇採用壓縮預先付款模式，以改善熱門新股在認購期內凍結大量預付資金的情況。

經紀、股份過戶登記處、公開招股保薦人、律師、包銷商、分銷商及監管機構均可利用透過

ＦＩＮＩ這全新的數碼平台履行各自的職責，於上市啟動、認購、定價、配發、付款、監管批准

及納入股份等各個流程當中相互協調。（ｃｌ）

