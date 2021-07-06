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06/07/2021 16:36

港交所：「Ｔ＋２」新股結算周期穩妥，不排除未來採「Ｔ＋１」

　　《經濟通通訊社６日專訊》港交所（００３８８）落實推出全新平台ＦＩＮＩ（Ｆａｓｔ　
Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　ｆｏｒ　Ｎｅｗ　Ｉｓｓｕａｎｃｅ），以全面簡化及數碼化香港的首次
公開招股程序，作為日後所有新股的統一處理平台，並將新股現行「Ｔ＋５」結算周期縮短至「
Ｔ＋２」結算周期，預期ＦＩＮＩ最早於２０２２年第四季才會啟用。
　　港交所上市主管陳翊庭表示，ＦＩＮＩ框架諮詢文件建議將有關周期縮短至「Ｔ＋１」，目
前集團決定先行採「Ｔ＋２」結算周期，主要由於收到很多市場意見指出，由於審批等程序需時
，並且涉及較多參與者，因此期望初期新平台推出時，能採用較為穩妥而可行的做法。她亦強調
，市場亦認為長遠而言應以「Ｔ＋１」為目標，而港交所會集合所有經驗後，視乎平台成熟，不
排除日後採用「Ｔ＋１」結算周期。
　　她指，ＦＩＮＩ的推出，將新股現行「Ｔ＋５」結算週期縮短至「Ｔ＋２」結算周期，將能
令散戶在新股定價至上市之間所承擔的風險大大減低。她舉例指，有在美國上市的企業申請在香
港第二上市，本港結算周期縮短，將隨之減少美股波動帶來的影響。
　　她又提到，ＦＩＮＩ容許不同的市場參與者，協助識別出重複認購申請，不認為近期的新股
超額認購是重複認購所致，而推出ＦＩＮＩ，亦不會減少市場認購新股的興趣。（ｓｋ）

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