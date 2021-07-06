《小傳日記》ＯＰＥＣ＋增產傾唔掂數，經濟復甦少油用

《小傳日記》噚晚美股休市，仲以為外圍消息方面冇乜驚喜，點知石油輸出國組織同盟國（

ＯＰＥＣ＋）就增產問題傾唔掂數，連會都唔想開，國際油價抽上，殺孖屐一個措手不及。

是咁的，ＯＰＥＣ＋原先嘅計劃係由下個月開始每日增產大約５０萬桶，到１２月總日產量

增加到２００萬桶，但係據傳阿聯猶不滿獲分嘅供應配額過低，低估咗佢哋產能。雙方未能喺正

式會議前達成基本共識，於是取消咗線上會議。ＯＰＥＣ＋秘書長巴爾金多宣布，下一次會議嘅

日期會適時決定。

談判破裂嘅直接後果係會繼續實施依家嘅限產措施，代表油市將喺全球經濟復甦之際，面臨

原油供應緊張局面。伊拉克（非阿聯猶）石油部長賈巴爾講到明，唔想出現價格戰，亦唔希望油

價上漲超過依家水平，支持將目前嘅協議延長到出年年底，並逐步增加石油產量。

今日港股表現差啲，三桶油個別發展，中海油（００８８３）跳逾１巴仙，報９﹒１２銀；

中石化（００３８６）同中石油（００８５７）無咗逾１巴仙，分別報３﹒８８銀同３﹒８銀。

事實上，喺１９７３年尾，第四次中東戰爭爆發，石油輸出國組織為咗打擊以色列同埋佢嘅

支持者，決定實施石油禁運，原油價格急升導致生產成本同物價齊齊上漲，導致當時花旗國瘋狂

滯脹嘅元凶之一。所以今次花旗國係應該驚嘅，白宮發言人話，會密切注視ＯＰＥＣ＋會議，同

埋油價對全球經濟嘅影響，希望最後可以增產呀。請請！



表列原油相關股表現：

股份（編號） 現價 變幅

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中海油 （００８８３） ９﹒１２元 升１﹒４５％

中石化 （００３８６） ３﹒８８元 跌１﹒０２％

中石油 （００８５７） ３﹒８０元 跌１﹒３０％

中海油服（０２８８３） ６﹒８０元 升０﹒２９％

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