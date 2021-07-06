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即市新聞

06/07/2021 16:35

《小傳日記》ＯＰＥＣ＋增產傾唔掂數，經濟復甦少油用

　　《小傳日記》噚晚美股休市，仲以為外圍消息方面冇乜驚喜，點知石油輸出國組織同盟國（
ＯＰＥＣ＋）就增產問題傾唔掂數，連會都唔想開，國際油價抽上，殺孖屐一個措手不及。
　　是咁的，ＯＰＥＣ＋原先嘅計劃係由下個月開始每日增產大約５０萬桶，到１２月總日產量
增加到２００萬桶，但係據傳阿聯猶不滿獲分嘅供應配額過低，低估咗佢哋產能。雙方未能喺正
式會議前達成基本共識，於是取消咗線上會議。ＯＰＥＣ＋秘書長巴爾金多宣布，下一次會議嘅
日期會適時決定。
　　談判破裂嘅直接後果係會繼續實施依家嘅限產措施，代表油市將喺全球經濟復甦之際，面臨
原油供應緊張局面。伊拉克（非阿聯猶）石油部長賈巴爾講到明，唔想出現價格戰，亦唔希望油
價上漲超過依家水平，支持將目前嘅協議延長到出年年底，並逐步增加石油產量。
　　今日港股表現差啲，三桶油個別發展，中海油（００８８３）跳逾１巴仙，報９﹒１２銀；
中石化（００３８６）同中石油（００８５７）無咗逾１巴仙，分別報３﹒８８銀同３﹒８銀。
　　事實上，喺１９７３年尾，第四次中東戰爭爆發，石油輸出國組織為咗打擊以色列同埋佢嘅
支持者，決定實施石油禁運，原油價格急升導致生產成本同物價齊齊上漲，導致當時花旗國瘋狂
滯脹嘅元凶之一。所以今次花旗國係應該驚嘅，白宮發言人話，會密切注視ＯＰＥＣ＋會議，同
埋油價對全球經濟嘅影響，希望最後可以增產呀。請請！

　　表列原油相關股表現：
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海油　（００８８３）　　　９﹒１２元　　　升１﹒４５％
　　中石化　（００３８６）　　　３﹒８８元　　　跌１﹒０２％
　　中石油　（００８５７）　　　３﹒８０元　　　跌１﹒３０％
　　中海油服（０２８８３）　　　６﹒８０元　　　升０﹒２９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
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