《真知灼見－溫灼培》澳央行議息會剖析

《真知灼見》澳央行於周二（６日）議息會後宣布維持息率不變於０﹒１％水平，並揚言會

一直維持現今低息環境不變，直至見到通脹及工資出現顯著增長。而該行估計，要出現這情況料

最快也要待２０２４年。假使澳央行上述估計正確，即澳央行加息日期隨時較聯儲局所提出的

２０２３年便加息還要遲。



不過，在買債方面澳央行卻作出調節。宣布現行每周動用５０億澳元的買債行動到今年９月

結束後雖會延續，但每周買債金額則降至４０億澳元，並為期到１１月中。換言之，往後的買債

方案，不單金額將減少，推行時間上也由先前６個月才檢討一次，改為２個月便作檢討。



澳央行堅持要到２０２４年才加息，筆者認為這點投資者不用盡信。待全球疫情改善澳央行

自然會對加息預期作出調整。於今次議息會，最明顯是澳央行已宣布削買債。相反聯儲局還只給

予市場一個收緊貨幣政策的盼望。所以論貨幣政策明顯澳央行較聯儲局更進取。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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