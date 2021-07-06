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06/07/2021 15:48

《真知灼見－溫灼培》澳央行議息會剖析

　　《真知灼見》澳央行於周二（６日）議息會後宣布維持息率不變於０﹒１％水平，並揚言會
一直維持現今低息環境不變，直至見到通脹及工資出現顯著增長。而該行估計，要出現這情況料
最快也要待２０２４年。假使澳央行上述估計正確，即澳央行加息日期隨時較聯儲局所提出的
２０２３年便加息還要遲。
　
　　不過，在買債方面澳央行卻作出調節。宣布現行每周動用５０億澳元的買債行動到今年９月
結束後雖會延續，但每周買債金額則降至４０億澳元，並為期到１１月中。換言之，往後的買債
方案，不單金額將減少，推行時間上也由先前６個月才檢討一次，改為２個月便作檢討。
　
　　澳央行堅持要到２０２４年才加息，筆者認為這點投資者不用盡信。待全球疫情改善澳央行
自然會對加息預期作出調整。於今次議息會，最明顯是澳央行已宣布削買債。相反聯儲局還只給
予市場一個收緊貨幣政策的盼望。所以論貨幣政策明顯澳央行較聯儲局更進取。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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