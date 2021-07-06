《匯海澤言－葉澤恆》拆解美就業數據，美日幣策差異擴大不利日圓

《匯海澤言》美國上周五（２日）公布了６月份就業數據。由於二十多個由共和黨人管理的

州份逐步取消為疫情而設的失業援助，終於逼使了不少人出來找尋工作，令６月份的非農職份增

加８５萬份。在細分的行業中，就業增長主要集中於餐飲、酒店及娛樂行業，環比增加了

３４﹒３萬名員工。至於政府部門及製造業方面，分別環比增加了１８﹒８萬名員工及１﹒５萬

名員工。

但由於部分找尋工作的人未能即時找到工作，故失業率意外升至５﹒９％。另外，平均工資

按月升０﹒３％，符合市場預期。另一個較特別的是，雖然整體勞動力參與率只有６１﹒６％，

但核心就業年齡層（介乎２５至６４歲）的就業參與率已經達到７７﹒２％。勞動力參與率被拉

低，主要是由於長者因為害怕受感染而選擇提前退休，影響了有關比例。同時，由於核心就業年

齡層的勞動力參與率已經偏高，故可能拉高了工資。

因此，估計聯儲局希望觀察７月及８月的就業數據是否持續有改善，與及通脹會否維持於偏

高水平。一旦成立，預料聯儲局公布減少購買資產，只屬時間性問題。



＊日美貨幣政策逐漸擴大，料日圓將受壓＊



日本央行對九個地區的最新經濟評估中，只有兩個地區獲得調升，其餘大部分地區的經濟評

估不變。有關評估反映，當地經濟復甦仍然相當緩慢。央行行長黑田東彥就表示，雖然國內疫情

有所緩和，但經濟復甦動力並不強勁。他並預期，核心消費物價指數將處於零水平附近。

相對地，美國經濟復甦動力強勁，加上通脹上升速度較快，預料聯儲局將於本季較後時間公

布減少買債計劃。但日本央行似乎仍會在一段時間內，維持相當寬鬆的貨幣政策，故預料對日圓

不利。《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》



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