ＡＴＭ倒升且金融股撐市，港股微跌７０點收２８０７２守住二萬八

《經濟通通訊社６日專訊》隔晚美股因獨立日休市一天，亞洲股市普遍造好，惟港股今日低開

低走，恆指低開６點，隨後受到醫藥股受「關於公開徵求《以臨床價值為導向的抗腫瘤藥物臨床

研發指導原則》」意見的通知影響，普遍繼續急挫，藥明生物（０２２６９）一度急瀉逾一成，

拖累港股跌幅擴大，盤中曾跌２３８點低見２７９０４點。午後科技股跌勢收窄，ＡＴＭ齊齊轉

升撐市，加上金融股普遍微升。最終港股收報２８０７２點，跌７０點或跌０﹒２５％，主板成

交１４４８﹒５８億元跌１２﹒４％。國企指數報１０２６９點，跌４點或跌０﹒０４％。恆生

科技指數報７６４６點，跌６５點或跌０﹒８５％。

Ａ股方面，上證綜合指數報３５３０點，跌４點或跌０﹒１１％。深證成分指數報１４６６

７點，跌５１點或跌０﹒３５％，總成交１１２０２﹒６４億元人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）升０﹒９％，報５５９元；友邦（０１２９９）跌０﹒２

１％，報９６﹒５５元；匯控（００００５）升０﹒２２％，報４５﹒２５元；中移動（００９

４１）跌０﹒７３％，報４７﹒６５元；港交所（００３８８）升２﹒３３％，報４６６﹒２元

。



表列十大跌幅藍籌股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

藥明 （０２２６９） １２６﹒４０元 跌８﹒４１％

阿里健康（００２４１） １５﹒３０元 跌５﹒５６％

舜宇 （０２３８２） ２３２﹒００元 跌４﹒３７％

石藥 （０１０９３） ９﹒９１元 跌４﹒１６％

比亞迪 （０１２１１） ２２３﹒８０元 跌３﹒６２％



申洲 （０２３１３） １８７﹒００元 跌３﹒１１％

瑞聲 （０２０１８） ５５﹒８５元 跌２﹒７９％

中生製藥（０１１７７） ７﹒１３元 跌２﹒７３％

萬洲 （００２８８） ６﹒８５元 跌１﹒８６％

金沙 （０１９２８） ３２﹒００元 跌１﹒８４％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



表列十大跌幅科指成分股表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

阿里健康（００２４１） １５﹒３０元 跌５﹒５６％

舜宇 （０２３８２） ２３２﹒００元 跌４﹒３７％

平醫 （０１８３３） ８７﹒３０元 跌４﹒２８％

閱文 （００７７２） ７９﹒５０元 跌３﹒５２％

瑞聲 （０２０１８） ５５﹒８５元 跌２﹒７９％



同程藝龍（００７８０） １８﹒１６元 跌２﹒５８％

中芯 （００９８１） ２２﹒２０元 跌２﹒４２％

金軟 （０３８８８） ４２﹒７５元 跌２﹒２９％

華虹 （０１３４７） ４０﹒１０元 跌１﹒８４％

金蝶 （００２６８） ２５﹒１５元 跌１﹒７６％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｋｓ）

