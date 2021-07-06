《海納智見－荀玉根》２０２１年上半年回顧：分化市場（上）

《海納智見》今年上半年已經結束，綜觀年初以來Ａ股的數據，關鍵字就是「分化」，無論

從指數還是行業來看均是如此。

從主要指數來看，今年以來Ａ股主要指數、個股及基金淨值漲跌幅差異較大。具體而言，

今年以來創業板指漲幅為１２﹒４％，科創５０為１０﹒４％，而上證５０為－６﹒４％，滬深

３００為－２﹒５％；

從個股層面看，今年以來Ａ股上漲和下跌公司家數比例分別為４：６，全部Ａ股漲跌幅中位

數為－２﹒５％，算數平均值為６﹒５％；

從基金淨值看，今年以來股票型公募基金複權淨值上漲和下跌家數比例分別為７：３，而股

票型公募基金複權淨值增長率中位數為３﹒６％，算數平均值為４﹒７％。

截至２０２１年７月２日，今年以來Ａ股個股漲跌幅離散度均值為５﹒９，高於２０００年

以來均值２﹒４和２０１６年以來均值３﹒８。今年以來公募基金為代表的產品離散度均值為１

﹒０５，高於２０００年以來均值０﹒７９和２０１６年以來均值０﹒９１。可見，無論是個股

漲跌幅，還是基金淨值變化分化都逐漸加劇，分化成為今年上半年Ａ股最大的特徵。



目前中國與１９８０年代的美國較為相似，處於經濟轉型初期。此時各個行業所處的發展階

段差異較大，傳統行業處於成熟期甚至衰退期，而新興行業則基本處於發展期和成長期。這些新

興行業滲透率較低，未來仍有較大成長空間，加上中國龐大的市場有望催生巨頭公司，從而導致

了不同行業企業的基本面差異較大。

另外，註冊制實施之前，ＩＰＯ核準制極大地增加了企業的上市成本，不少企業會另闢蹊徑

、尋求借殼上市，因此即使上市公司運營不善，也具有可觀的「殼價值」。２０１９年來，註冊

制的推進使得「殼價值」被極大壓縮，上市公司內在價值更多源於業績而非「殼價值」，從而上

市公司股價表現與基本面的聯繫進一步加強。

最後一點是Ａ股機構化和國際化趨勢顯著：過去幾年來，Ａ股中機構投資者佔比不斷上升，

公募、外資、保險公司三大機構投資者在Ａ股總市值口徑下的持股市值佔比從１１年的５﹒３％

上升到２０年的１５﹒１％。機構投資者非常重視基本面研究，機構化、國際化強化了Ａ股的基

本面效應，業績穩定向好的公司股價表現往往更好，從而導致了個股成交額和基金規模向業績股

集中的趨勢。《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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