【滴滴下架】滴滴盤前挫２５％，同遭網絡安全審查，滿幫插一成六

《經濟通通訊社６日專訊》滴滴出行美股周二將迎來遭監管重錘後的首個交易日，亦是其上

市以來的第四個交易日，該股美市盤前挫急挫２５％，現報１１﹒５美元。滴滴出行於６月３０

日才剛剛登陸紐交所上市，發行價為１４美元╱ＡＤＳ，現價已令其新股投資者遭受近一成八損

失。

國家網信辦４日晚間通報，「滴滴出行」Ａｐｐ因存在嚴重違法違規收集使用個人信息問題

，根據相關規定，通知應用商店下架「滴滴出行」Ａｐｐ，不過已下載滴滴Ａｐｐ的用戶可正常

使用，乘客的出行和司機師傅的接單不受影響。官媒《環球時報》點評事件稱，國家決不能讓任

何一家互聯網巨頭成為比國家掌握還詳細的中國人個人信息的超級數據庫，更不能給它們對那些

數據的隨意使用權。事實上，國信辦上周五（２日）已宣布對滴滴安全審查，消息影響滴滴美股

當日收挫５﹒３％。

據《華爾街日報》５日引述消息指，國家互聯網信息辦公室，在滴滴出行到美國上市前的幾

個星期，曾建議公司推遲上市計劃，並敦促該公司對其網絡安全進行評估。但滴滴最終決定推進

ＩＰＯ，因在投資者要求高額回報方面面臨著愈來愈大的壓力。不過，據《路透》引述滴滴方面

表示，在美國ＩＰＯ之前並不知悉中國監管部門對公司進行網絡安全審查。



＊投資者信任盡失，滿幫挫１６％破發，ＢＯＳＳ直聘跌一成＊



在「滴滴出行」遭下架後，國家網信辦網絡安全審查辦公室５日又宣布對「運滿滿」、「貨

車幫」、「ＢＯＳＳ直聘」啟動網絡安全審查。其中，「運滿滿」、「貨車幫」為６月２２日赴

美上市的滿幫集團旗下兩個獨立運營品牌，針對審查該集團回應稱，將一如既往地接受監管部門

的指導與監督，並堅決維護國家安全。此外，在線招聘平台ＢＯＳＳ直聘亦僅赴美上市不足一個

月。

幾隻中概股一上市便遭遇強監管，無疑加劇投資者擔憂。外電引述多位基金經理均表示，中

國政府本可以阻止滴滴的ＩＰＯ，就像他們對螞蟻的做法一樣。反之，他們讓全球投資者承受痛

苦，因此破壞了與許多外國投資者的信任。

滿幫集團盤前重挫１６﹒４％，現報１５﹒９美元，較上市價１９美元低出１６﹒３％；而

ＢＯＳＳ直聘亦跌一成，現報３６﹒３１美元，仍較上市價仍高出逾九成，但已較前期高位

４４﹒９６美元滑落１９％。（ｗｌ）

