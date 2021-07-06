《匯市縱橫－蕭啟洪》這陷阱、這陷阱、這陷阱

《匯市縱橫》年輕人唱老歌通常不怎麼的給人深刻的印象，尤其是一些耳熟能詳、紅極一時

的經典歌曲。一首歌曲當時能得到廣大的聽眾接受，除了歌曲需有美麗的旋律，歌者高超的演繹

技巧外，其實最重要是歌曲能打動聽眾的心、得到共鳴，經典歌曲更加反映了一個時代人的共鳴

點。往後再重聽，總能勾起當年的一絲絲回憶，一點時代的回憶！



其實，現在的年輕人在再演繹經典歌曲的難度相當高，因他們為了突出自我，通常會換一個

新的角度來演繹，例如以爵士來演繹傷感的情歌，搖滾來演繹廣東小調等，有時的確給人一新耳

目的感覺，但若要勾起共鳴再造經典，確實只能偶爾為之。無他，兩代人在同一話題上的感覺會

因時移世易而不同。因此，往往新演繹者只有以技巧嘗試突圍，而往往缺乏了最重要的靈魂。最

近正值某電視台舉辦的新秀歌唱比賽，便有幸聽到一位高質的年輕人以爵士的手法演繹譚校長經

典的歌曲「愛情陷阱」，先勿論爵士是否最好的演繹手法，但歌者的第一句：撥著大霧默默地在

覓我的去路，但願路上幸運遇著是你的腳步！確實能勾起筆者無限的感概及共鳴！



剛過去的周末，熊貓一族又出動！歐洲國家杯產生了４強：意大利、西班牙、丹麥及英格蘭

。當中，世界排名第７的意大利打了一場漂亮的勝仗，把世界排名第一的比利時淘汰。西班牙雖

然排名比瑞士高７位，但仍需經過艱苦的戰鬥，至互射１２碼才能把對方淘汰。丹麥雖然有隊中

靈魂艾力臣缺陣，但仍以２－１的比數僅勝，淘汰世界排名比他低３０位的捷克。英格蘭則輕鬆

以４－０淘汰排名比他低２０位的烏克蘭，進入４強，並成為奪標的頂頭大熱！但筆者觀乎世界

第一的比利時及世界第二的法國如何給意大利及瑞士淘汰後，亦不敢輕言英格蘭能奪標，始終「

波是圓的！」。雖然在一片迷霧下，通過大型體育盛會而導致的新冠病毒的快速傳播似乎是不爭

的事實！



新冠病毒這個肆虐了１年半的全球流行病毒仍然沒有完全退出的跡象。雖然疫苗的開打確實

把整個疫情變得更可控，但疫苗的副作用及變種病毒開始傳播均對我們１年多以來努力的成效受

到挑戰。目前世界確診人數達至１﹒８４億，死亡人數接近２百萬，平均死亡率約２﹒１６％，

較一般流感高１０倍，尤幸死亡率並沒有明顯上升。當前疫情發展至聞三角（ｄｅｌｔａ）色變

！這個源自於印度的變種，正困擾著一眾亞洲國家。但印度的日均確診並沒有大幅上升，死亡率

仍然維持在１﹒３２％，遠低於國際平均。證明三角變種，在提高了傳染力，但其殺傷力仍不是

太令人擔心！雖然日本仍然堅持東奧如期舉行，但比賽能否開放給觀眾入場為運動員打氣仍是未

知之數。變種病毒不知是否因為歐國杯的如火如荼而導致廣泛傳播，英國這個足球瘋狂的國家的

確診正在上升，因此也導致了約翰遜宣布延遲重開經濟的時間，這也可能說明英國的放寬措施步

伐可能過分進取了。當中好消息是據一些研究報道，現行的疫苗對變種病毒有效。筆者希望這是

事實，對疫情控制起了決定性作用，但我們還不能肯定有沒有其他新的變種。回說我們，疫情控

制雖然在眾多不定及對抗因素下仍然獲得很好的進展。還傳言澳門通關在望，內地通關可期的消

息。在迷霧中前進我們需要耐心、準備、維持防範之心，造好抗疫措施，眾志成城靜待好消息來

臨。但這疫情迷霧好像蔓延到經濟復甦層面了。



雖然上半年的經濟數據跑出來都比較亮麗，隨著疫情控制得宜，通脹預期上升，美國利率曲

線變得陡峭。直至上月美聯儲議息後調升通脹及加息預期，本來市場還是挺樂觀的，但隨著收水

預期，股票市場下行，雖有鮑威爾重申加息無期，加上「三角」變種的升溫，股票市場繼續尋底

。國內廣州的小爆發及新一輪的經濟數據轉弱，也引起市場的關注。正是，經濟不穩導致量寬、

低息，但事實證明此舉能令經濟繼續穩步上升，或最低能令經濟增長止跌。在通脹可控下，此情

此景確實可以無限延續（臨界點在於社會對資產泡沫的容忍點）。倒過來，若沒有足夠的經濟增

長動力支撐，收水加息將導致經濟復甦受阻，政府赤字增加，社會投資不足，市民收入不前，受

累的仍是普羅大眾的市民，進而導致政治變革的訴求上升，社會動盪。因此，我們不難理解為什

麼需要確實的復甦數據來支撐收水、加息等行動。在疫情並未穩定退卻，世界槓桿不斷上升的前

提下，投資者需要撥開一層層的迷霧，看清方向前進！



在世間諸事（球賽、疫情、經濟等）皆迷霧重重，筆者建議讀者們多注意市場及疫情對經濟

的影響及發展，多看、多聽財經專業的意見，融匯貫通，做到「撥著大霧默默地在覓我的去路」

。而筆者仍希望「但願路上幸運遇著是你的腳步」，能與讀者一起分享對市場的分析！並希望能

幫助各位避免「這陷阱，這陷阱、這陷阱，偏我遇上！」



＊本周策略＊



加元：早前建議候高於１﹒２３００沽出美元兌加元已成交，目標１﹒２１００，止蝕

１﹒２５００。



英鎊：上周建議候低於１﹒３７５０買入英鎊兌美元已成交，目標１﹒４０００，止蝕

１﹒３６００。



離岸人民幣：本周建議候高於６﹒５２００沽出美元兌離岸人民幣，目標６﹒４０００，止蝕

６﹒６０００。



紐元：本周建議候低於０﹒６９００買入紐元兌美元，目標０﹒７１００，止蝕０﹒６８００。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》



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