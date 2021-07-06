《股壇解碼－戴名》美經濟生死時速，聯華超市（９８０）坐食山崩

《股壇解碼》最近公布的美國６月份非農就業數據遠超市場預期，不過美國６月的失業率卻

出奇地高於市場預期的５﹒６％，失業率的攀升亦令市場對聯儲局下次議息時的鷹派動作稍稍放

心，同時國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）剛剛將美國今年的經濟增長預測從４月時的４﹒６％大幅

上調至７﹒０％，顯示美國今年的經濟將表現強勁，表面看是一片歌舞昇平，但未來兩個月將有

大量因疫情而放棄工作的人重投勞動市場，各個數據將會明顯轉好，到時候聯儲局很有可能調整

息率和量寬措施，後市仍然存在不確定因素，投資者不宜對過分樂觀。



＊境況堪虞＊



日本奧運再多一名代表團成員被驗出對ＣＯＶＩＤ－１９呈陽性反應，加上日本的疫情控制

尚未令人放心，相信舉辦這次奧運會將為日本帶來重大經濟損失，筆者早前曾預測日本將不理國

民反對而堅持如期舉辦奧運會，理由是舉辦的話有機會因疫情轉好而帶動經濟，可惜如意算盤這

次打不響，日本的經濟也將要面對２至３年的艱苦時間，這亦不利日圓走勢，投資者可考慮做空

日圓。墨西哥灣天然氣洩漏事件加上颱風逼近佛羅里達州都有利油價短期向好，金價已回落至

１７６０美元附近的支持位，短線將上望１９７０美元。



＊優勢不再＊



上證指數在上周五（２日）從開市開始由頭跌到尾，收報３５１８﹒７６點，日線圖以一枝

陰燭跌穿多條平均線，走勢上明顯轉弱，在美匯指數走強下，市場普遍對人民幣升值預期降溫，

導致短線熱錢流出Ａ股，而且央行之前在人民幣升值加快時曾對外資熱錢的湧入發出警告，加上

證監部門對外資進出所導致的Ａ股波動作出表態，市場普遍預期將有相關政策出台，這些都對Ａ

股市場造成沽壓，這些都導致資金流出股市。另一方面中國連續５、６兩個月的製造業ＰＭＩ小

幅滑落，下半年Ａ股上市公司的業績增長能否維持已經是一個問號，在全球供應鏈逐步恢復正常

的時候，中國提早復工的優勢將慢慢消退，這些都不利中國下半年的經濟發展，投資者宜採取審

慎樂觀態度，上證支持位在３４６０點附近。



＊橫行待變＊



上周恆指結算前從接近２９４００點高位下跌至上周五（２日）的２８３００點，三個交易

日下跌超過１０００點，同時牛熊證街貨急升至７９：２１，期權倉位在２８２００點和

２８６００點分別建倉，相信本周很有可能在這４００點內橫行，不過投資者要留意恆指假若本

周跌穿２８２００點的話，大市將下試上周預測的本月底部２７５９０點，相反恆指若能於本周

成功突破２８６００點的話，本月高位２９６２２將會在下周出現。維他奶（００３４５）事件

發酵令股價跌破一年低位，由於業務主要來自國內，投資者暫是不宜沾手。



＊股票簡評＊



聯華超市（００９８０）主要在中國經營大型綜合超市、超級市場便利店業務。三大業務分

別透過世紀聯華聯華超市、華聯超市、快客便利這三大品牌經營，其中便利店業已形成包括辦公

樓類型、學校類型、娛樂場所類型、社區類型、交通樞紐類型、醫院類型、商業中心類型等多個

細分門店類型。截至去年（２０年）１２月３１日止，集團合共擁有的門店３１９２家

（２０１８年為３３７１家門店，當年規模僅次於華潤萬家），當中超過８５％的門店位於華東

地區。值得注意的是集團去年全年虧損超３億，同比收窄１５﹒６％，而營業收入超２６０億，

同比增長不到２％。

集團在今年６月１７日的公告宣布和天貓網絡訂立商品供應框架協議突顯發展網上商務的理

想，但集團在２０１８年曾經向主要股東上海百聯收購聯華電子商務，業務上出現重疊，當年的

收購是否成功不言而喻，受去年疫情的影響下市民普遍出現屯積少量糧油的現象，聯華超市去年

業績多多少少也有得益，但奈何表現仍然強差人意，當中主要是集團一直抱著食老本的心態，市

場策略並沒有跟著時代走，在電商迅速冒升的年代並沒有把握好機會攻城掠地，現在卻要依賴天

貓網絡的平台優勢去為集團打開網上銷售的困境，加上集團手頭現金雖然高達７０多億，但

１００多億的流動負債已經讓聯華超市隨時面臨關門的可能，如果集團在今年未能重新定位改善

銷售，估計集團今年的全年業績很可能出現虧損超過４億的情況，集團已經連續５年虧損，管理

層現在應該好好為集團重新定位，否則最後只會受投資者所唾棄，現階段不宜買入。

《資深市場人士 戴名》



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