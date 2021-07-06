《國企紅籌》深圳國際（００１５２）終止收購蘇寧易購集團股份

《經濟通通訊社６日專訊》深圳國際（００１５２）公布，有關就潛在收購蘇寧易購集團股

份簽訂意向性的框架協議後，該集團與出讓方就框架協議項下的潛在收購進行磋商及討論後，未

能就商務合作條件達成最終協議，該集團經綜合考慮各方面因素，並通過審慎分析論證後決定終

止進行潛在收購事項。

該集團指，終止進行潛在收購將不會對現有業務或財務狀況等構成任何重大影響，將與有關

目標公司繼續探索在物流業務領域合作的機會。（ｗｈ）

