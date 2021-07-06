《日入而息》本港擬採「Ｔ＋２」ＩＰＯ結算，劏房租管時間表出台

《今天重點》﹡港交所（００３８８）宣布，市場廣泛支持推出ＦＩＮＩ的建議，將香港

ＩＰＯ結算程序精簡及現代化，因此港交所將採納「Ｔ＋２」首次公開招股

結算周期，最快明年第四季實施，港交所稱，集合所有經驗後，視乎平台成

熟，不排除日後採用「Ｔ＋１」結算周期

﹡運房局局長陳帆宣布，劏房租務管制修例將於本周五刊憲，下周三首讀，最

快可於今年尾或明年初落實

﹡小鵬汽車暗盤收報１６４﹒３元，每手蝕７０元；而朝聚眼科暗盤則收報

１０﹒８２元，每手賺１１０元

﹡滴滴出行美股周二將迎來遭監管重錘後的首個交易日，亦是其上市以來的第

四個交易日，該股美市盤前挫急挫２５％

﹡政務司司長李家超獲委任為候選人資格審查委員會主席，官方成員包括政制

及內地事務局局長曾國衞、保安局局長鄧炳強及民政事務局局長徐英偉；非

官方成員包括基本法委員會前副主任梁愛詩、全國人大前常委范徐麗泰及香

港中文大學前校長劉遵義



《即日市況》﹡ＡＴＭ倒升且金融股撐市，港股微跌７０點收２８０７２守住二萬八



《深滬股市》﹡滬指收跌０﹒１１％三千五失而復得，成交近１個月高



《美元匯價》﹡美匯初步支持９１﹒８０，可高位做空英鎊；歐元最新報１﹒１８３９╱

４３，日圓最新報１１０﹒７０╱７２



《公司資訊》﹡港交所（００３８８）將採納「Ｔ＋２」ＩＰＯ結算周期，最快明年第四季

實施；「Ｔ＋２」新股結算周期穩妥，不排除未來採「Ｔ＋１」；縮短新股

結算周期影響券商孖展，但有助投資者更充分準備；李小加稱金融市場第四

個大潮流是無現金時代，國家需要香港

﹡Ｎｏｍａｄ（０８６４５）擬拓展網絡支援服務至中港兩地

﹡ＳＤＭ（０８３６３）半年舞蹈學院收費增近４８％

﹡中國利郎（０１２３４）上半年ＬＩＬＡＮＺ產品零售額按年升２５％至

３０％

﹡中國東方教育（００６６７）擬回購最多６億元股份

﹡中移動（００９４１）成立芯片公司芯昇科技，布局物聯網

﹡中創環球（０１６７８）已聘請獨立專業公司進行法證調查，繼續停牌

﹡渣打銀行推出新措施打擊「網絡釣魚」

﹡屈臣氏憑藉Ｏ＋Ｏ優勢協助多個品牌進駐新市場

﹡傳維他奶（００３４５）香港區人力資源總監離職

﹡奧栢中國（０８１４８）出售灣仔物業套現３７３０萬元用作償債

﹡新地商場「消費券加碼賞」優惠提高至１７００萬元

﹡新華聯（００７５８）附屬租用北京公寓十一年半，租金４４００萬元人幣

﹡攜程（０９９６１）王韋稱助力海南向年輕化城市品牌發展，發揮平台優勢

創造價值；著手香港旅遊重啟復甦計劃，對恢復潛力充滿信心；攜程使用用

戶數據非常嚴謹

﹡時代中國（０１２３３）首６個月累計合同銷售額增３９％

﹡ＵＮＩＱＬＯ據報將關閉大阪心齋橋首家全球旗艦店

﹡合生創展（００７５４）上半年總合約銷售金額按年升６３％至２１２﹒３

億元人民幣

﹡和黃醫藥（０００１３）啟動ＨＭＰＬ－２９５治療晚期實體瘤的Ｉ期臨床

試驗

﹡中廣核電力（０１８１６）首６個月發電量按年升５﹒１２％，上網電量升

５﹒４％

﹡海吉亞醫療（０６０７８）方敏辭任董事會主席，由朱義文接任

﹡秦港股份（０３３６９）首６個月吞吐量增６﹒７％

﹡上坤地產（０６９００）首６個月合約銷售金額約１６７﹒２億元人民幣

﹡和鉑醫藥（０２１４２）治療重症肌無力藥物ＩＩ期研究沒發生嚴重不良事

件

﹡李嘉誠及李澤鉅續增持長實（０１１１３）８５萬股，涉資約４５６６萬元



《國企紅籌》﹡方正控股（００４１８）今早起短暫停止股份買賣



《神州民企》﹡吉利（００１７５）６月總銷量按年跌９％，上半年增長１９％



《中國要聞》﹡Ａ股４５４家公司半年報預增及扭虧

﹡深圳公布數據條例：禁止Ａｐｐ「不全面授權就不讓用」

﹡內地百強房企上半年銷售金額同比增長３６﹒７％

﹡深圳二手房成交三連跌，６月同比下降近八成

﹡餓了麼夥伴計劃獲叮咚買菜、錢大媽等生鮮電商加入

﹡首創集團原黨委書記董事長李愛慶涉嚴重違紀違法被查

﹡人行１００億逆回購利率持平，淨回籠２００億；人行表示支付、金融機構

不得為客戶提供虛幣相關服務

﹡華為否認將發射兩顆衛星搶佔６Ｇ研發

﹡深圳加快打造本土大型電商平台，扶持合資質電商企業

﹡監管曾建議滴滴推遲美上市，程式下架投資者措手不及

﹡財政部印發農村環境整治資金管理辦法



《寶島快訊》﹡台股觸及萬八關後回調，收跌６點報１７９１３點



《其他消息》﹡私隱專員公署建議修例只涉及非法「起底」行為

﹡林鄭稱１０月６日發表２０２１年施政報告；李家超任資審會主席，梁愛詩

范太等３人為成員；國安法止暴制亂有成效，但仍出現危害國安風險

﹡傳區議員月內宣誓，被ＤＱ者須償還薪酬

﹡政府表示因應市民反映將消費券登記程序簡化及延長時限

﹡李桂華不建議公眾悼念刺警案施襲者

﹡國安處拘９人，涉策劃在不同地點放置爆炸品ＴＡＴＰ

﹡據報警方拘捕至少７人，涉嫌圖謀用爆炸品襲擊他人

﹡梁愛詩稱對任命感到榮幸，強調會依法審核候選人背景

﹡金管局表示上半年１１１名銀行客戶受網絡釣魚攻擊，涉款２２００萬

﹡陳帆稱劏房租務管制修例本周五刊憲，最快今年底或明年初落實

﹡業主會批評劏房租管措施偏幫租客，勢將引發租務糾紛

﹡鄧炳強稱不能同情恐怖份子，同意盡快為２３條立法

﹡香港６月ＰＭＩ降至５１﹒４，增長動力減弱

﹡上半年樓宇買賣合約按年升５４％，總值升７６％

﹡深股通額度全日用近６億元；滬股通額度全日用１９億元，陸股通淨流出

６０１６萬元

﹡戴德梁行料全年寫字樓租金跌最多一成；戴德梁行料中環餐廳商舖租金跑贏

其他區



《大國博弈》﹡官媒表示逾５００名中國理工研究生申請美國簽證被拒

﹡習近平與法德領袖會談：世界需相互尊重而非猜忌對立

﹡外交部表示籲美國重新考慮中國赴美留學生簽證被拒事宜



《新冠肺炎》﹡本港新增１宗俄羅斯輸入個案，美國領事館職員疑復陽

﹡台灣新增２７宗本地確診，續創近八周新低

﹡美國領事館員工初確，今日起關閉

﹡德國放寬旅遊限制，英、印、葡、俄不再列作高危地區

﹡國藥集團中國生物與摩洛哥啟動新冠疫苗原液分裝合作

﹡林鄭稱已向港澳辦表達通關強烈訴求

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