《油金掠影》ＯＰＥＣ＋取消油產會議油價挫逾２％，金價續揚

《經濟通通訊社７日專訊》由於主要產油國無法就增加供應達成協議，因此油組決定取消油

產會議，油價周二挫逾２％。布油期貨收跌３﹒４％報每桶７４﹒５３元（美元．下同），此前

曾觸２０１８年１０月以來高位７７﹒８４元；美油期貨收跌２﹒４％報每桶７３﹒３７元，此

前曾觸２０１４年１１月以來高位７６﹒９８元。

至於產油國阿聯酋雖支持增產，但反對另一項將限產截止日期延長至２０２２年底的提議。

白宮方面則表示密切關注ＯＰＥＣ＋談判。大行高盛則指，ＯＰＥＣ＋油產磋商破裂為未來油產

數量帶來不確定性。



＊金價續揚，市場關注儲局公布會議記錄＊



金價繼續揚升，更一度升穿１８００元關口。現貨金曾觸６月１７日以來高位１８１４﹒７

８元，現時則報１７９５﹒１元；而美國黃金期貨則收升０﹒６％報每盎司１７９４﹒２元。

值得留意的是，市場關注聯儲局於周三公布最新政策會議記錄。早前儲局政策立場轉趨鷹派

，官員預計將從２０２３年開始加息，致金價回落至１８００元下方。

其他貴金屬方面，白銀曾跌１﹒３％至每盎司２６﹒１０元，現時則報２６﹒１９元；而鈀

金則曾跌約０﹒６％至每盎司２７９７﹒７４元，現時則報２７７５﹒５元。（ｊｃ）

