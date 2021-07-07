《運籌帷幄－梁業豪》已開始分批小注博反彈

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為２５％和３２﹒５％，

局勢則分別屬於顯著向淡和中性。過去數個交易日，淡友完成控制了局勢。但昨天（６日）恆指

陰陽燭日線圖上呈現「錘頭」利好轉向形態。當然，「錘頭」的威力有限，不足以支持市況正式

轉跌為升，但不難支持一個反彈市的出現。上月１７日低位２８２１６為短期好淡分界線，指數

須企穩於其上，才有機會錄得顯著的升幅，到達自上月２８日高位２９３９５起跌幅的

０﹒３８２倍，甚至０﹒５倍量度升幅目標。

鑑於圖表形勢顯示港股於現階段易跌難升，中長線投資者宜於本月１６日前耐心等候入市買

貨的良機，因期間淡友大戶具條件再下一城。至於短線投機，筆者於昨天的「投資影音分析」影

片內已經告訴大家，短線分批入市造好的行動開始了。不過，於反彈浪中圖利的難度不低，大家

只宜小注參與，並須格外小心。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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