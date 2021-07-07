  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/07/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》已開始分批小注博反彈

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為２５％和３２﹒５％，
局勢則分別屬於顯著向淡和中性。過去數個交易日，淡友完成控制了局勢。但昨天（６日）恆指
陰陽燭日線圖上呈現「錘頭」利好轉向形態。當然，「錘頭」的威力有限，不足以支持市況正式
轉跌為升，但不難支持一個反彈市的出現。上月１７日低位２８２１６為短期好淡分界線，指數
須企穩於其上，才有機會錄得顯著的升幅，到達自上月２８日高位２９３９５起跌幅的
０﹒３８２倍，甚至０﹒５倍量度升幅目標。
　　鑑於圖表形勢顯示港股於現階段易跌難升，中長線投資者宜於本月１６日前耐心等候入市買
貨的良機，因期間淡友大戶具條件再下一城。至於短線投機，筆者於昨天的「投資影音分析」影
片內已經告訴大家，短線分批入市造好的行動開始了。不過，於反彈浪中圖利的難度不低，大家
只宜小注參與，並須格外小心。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事06/07/2021
《神州經脈》中法德元首視頻通話　滴滴盤前插水　滬指險守三千五
財經熱話06/07/2021
【車股皇朝】比亞迪即將重返歷史高位　小鵬來襲仲追唔追？
財經熱話06/07/2021
京東物流跌穿上市價創新低 內地反壟斷打擊科網巨企間接受累
中國故事06/07/2021
深圳國資棄購蘇寧易購 阿里小米夥江蘇國資接盤
FOCUS06/07/2021
【FOCUS】阿聯酋一力推高油價　增產反枱藏王儲野心
財經熱話06/07/2021
【騰訊轉勢？】騰訊半日獲逾４億重新掃貨，惟分析建議未宜撈底！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞HYDRAGUN按摩槍

社創．社區4.0 全民投選 「我最喜愛的解難方案」 留言賞$100社企禮券

【etnet健康】賞BLACKMORES®天然維他命E潤膚霜

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金