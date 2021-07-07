《缸邊隨筆－石鏡泉》再ＱＥ？加息？

《缸邊隨筆》昨（６日）文提出，美財政部和美儲局要為今年稍後的美政府發債尋找資金來

源。基於目前情勢，美儲局可能要再ＱＥ，又或者美財政部要提高美債息率，以吸引資金來買美

債，不論用何法，都會對投資市場有大影響。



基本認識：



（１）以前美國國債廣受海外投資者及外國政府歡迎，但自２０１５年後，外國政府持有美

債額只是平穩，鮮再增持，這可能是美債息已過低，美匯又見波動，回報與收益不對稱，自然會

收手；



（２）外資減持美債後，購買美財政部所發行的債，基本由美儲局哽晒，美儲局一直以每月

買８００億美債、４００億按揭債來支持美經濟；



（３）當美財政部每月所發的債額不多於８００億，就會被美儲局全「包起」，美債息就見

平穩以至緩跌，這是至２０２０年３月都如是；



（４）但在２０２０年３月之後，美財政部所發的債，月均多於美儲局所能承買的８００億

之上，每月多８０億至２８０億不等。不過市場上又沒有相匹配的資金來買入這些債，結果美

１０年債息就由２０２０年５月時的０﹒８厘，逐月上升至２０２１年３月的１﹒７厘；



（５）美財政部見美１０年債息會衝２厘關，會為市場帶來震動，便不再發這麼多長債，而

是改動用存在美儲局的儲備，來應付美國政府增加了的開支，而這個美財政部在美儲局的儲備金

，亦由最高時期的逾１﹒８兆美元，數月內快速回下至０﹒６兆美元；



（６）由於美財政部少發了債，用了「儲備」來支付開支，市場上便少了可供投資的債資產

，於是由２０２１年３月起，美國金融界這些閒錢便只好存放在美儲局的零息隔日回購ＲＲＰ安

排中，這個額亦由３月時的３０００多億美元，增至６月美儲局議息會前的６０００多億美元；



（７）美儲局於６月的議息會議中，提出了對ＲＲＰ資金付０﹒０５厘息（之前是零息的）

。一加息之後，這個逆回購金額就數夜內，爆上逾９０００億元。這個金額爆上是必然的，因為

投資基金由零息一轉而可收到０﹒０５厘息，是天掉餡餅。因為當時的３月期債據息是不逾

０﹒４厘，而１月期票據則是零息以至有時要負息；



（８）為甚麼美儲局要突然鷹起來付ＲＲＰ０﹒５厘，多於三月期票據息？其中一個考慮是

太多錢在市場流動，可以使美債息，尤其是短期的三個月期的票據息，當用來計算衍生工具價值

的市場息見零，這會使逾５萬億的美元衍生工具計不出價，不能交收，這就會帶來市場核爆；



（９）如今美儲局已提升了ＲＲＰ息率至０﹒０５厘，是否已拆彈了？未，因為有個更大的

「炸彈」在８月３１日可以爆。



＊８月底危險 １﹒３兆票據到期＊



到８月３１日有約值１﹒３兆的短期票據到期，這批錢如全流入ＲＲＰ，即是到８月３１日

時美儲局的ＲＲＰ金額可逾２萬億，這絕對是個危險的高壩蓄水。



假如：



屆時美國的通脹壓力仍在，就業數據又好，則美儲局是否要宣布個退市計劃？以２０１５年

美儲局一宣布兩年後退市，美股即大跌。



又假如屆時美財政部又要賣債以應付財政支出，其額不是百億計，而是按拜登的鴻圖，是以

兆計，美息又要否升？



當然美儲局和財政部可以打這兩萬億的ＲＲＰ主意，發行短期票據來收納這批閒資，但一收

納之後，會否使到市場沒有足夠閒資去支持任何的市場波動，會重演２０１９年的Ｒｅｐｏ危機

（當時是錢少了，不是錢多了）。當時Ｒｅｐｏ（即銀行隔夜拆息之類）是被扯上十多厘，而美

股跌逾２０％要靠美儲局泵水（ＱＥ）才能救回來。



９月，是美國政府財政年度，百事要興就是在當時要錢，美儲局和美財政部怎拆局？是要再

ＱＥ，還是頂硬上去加息？筆者相信，是又ＱＥ的，屆時市場會怎解讀？這個債仔有能力日後還

債嗎？如無，這些美債要不要買？閣下怎看？







＊恆安似成三底＊



昨午「午市閒談」推介恆安國際（０１０４４）。



恆安國際在中國製造、分銷及出售個人衛生用品及護膚產品。



２０２０年度，集團營業額微跌０﹒５％至２２３﹒７４億元（人民幣．下同），股東應佔

溢利增加１７﹒６％至４５﹒９５億元。年內業務概況如下：



（一）整體毛利增加８﹒８％至９４﹒５６億元，毛利率上升３﹒６個百分點至４２﹒３％

；



（二）衛生巾產品：營業額上升２﹒６％至６６﹒５５億元，佔總營業額２９﹒７％，分部

利潤增加３﹒６％至３２﹒１５億元，毛利率上升１﹒１個百分點至７１﹒４％；



（三）一次性紙尿褲產品：營業額微跌０﹒９％至１４﹒２６億元，分部利潤減少

２１﹒１％至１﹒１９億元，毛利率下跌０﹒９個百分點至３９﹒６％；



（四）紙巾產品：營業額下跌９﹒６％至１０３﹒８３億元，佔總營業額４６﹒４％，分部

利潤增加２３﹒４％至１０﹒４１億元，毛利率上升５﹒８個百分點至３３﹒５％。年內，集團

產能維持在１４２萬噸；



（五）２０２０年１２月３１日，集團共有現金及銀行存款、長期銀行存款和有限制銀行存

款２３９﹒７１億元，而境內債券為９﹒９９億元，及銀行貸款及其他貸款為１９８﹒３７億元

。流動比率為１﹒４倍（２０１９年１２月３１日：１﹒３倍），負債比率（按總貸款對比總股

東權益，但不包括非控制性權益的百分比計算）為１０７﹒３％（２０１９年１２月３１日：

１２０﹒９％）。



恆安在４５至４７元區似成三底，阻力在５４﹒４元，可試在５２﹒９元位買入，上望

５４﹒４元或５７元，止蝕於５２元。







《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

