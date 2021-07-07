《專家之言－何志銘》受累內地監管消息，港股留意２７７００支持

《專家之言》港股近日續弱勢低開低走，昨日低開６點，報２８１３６點，隨後腳軟更失守

２８０００大關，走勢進一步走弱，港股最低見過２７９０４點，跌２３９點，為５月中以來低

位。主板股票的升跌比率為１７比２４，下跌股份１００５隻，恆指成份股１８隻股份上升，下

跌股份共３８隻，升跌比率為３１比６６，至後段走勢略順企返上２８０００點以上，最終恆指

收報２８０７２點，跌７０點或跌０﹒２５％，全日主板成交縮減至１４４８﹒５８億元。國企

指數報１０２６９點，跌４點或跌０﹒０４％。科指報７６４６點，跌６５點或跌０﹒８５％。

內地股市同樣向下，上證綜指報３５３０點，跌４點或跌０﹒１１％，成交４９２８﹒８７

億元人民幣。深證成指報１４６６７點，跌５１點或跌０﹒３５％，成交６２７３﹒７７億元人

民幣。兩市全日成交１１２０３億元人民幣，連續第四個交易日破萬億。



＊滴滴出行下架科技板塊續弱，博技術反彈嚴守止蝕＊



計起來港股已錄得六連跌之勢，累計調整逾１２００點，市場繼續聚焦中國監管消息，科網

類繼續走弱，鑑於近日滴滴出行被下架消息影響，似乎相關板塊都無運行。另一邊廂，在過去的

五個交易日，騰訊（００７００）被北水淨沽出逾１５０億元，相信科技類板塊短期持續弱勢仍

在。若按短期策略可嘗試短打博技術性反彈走一轉，操作上必須嚴守止蝕，若然策略錯誤要果斷

走人，建議以買入５％作離場止蝕位部署，好好應用「鐘擺效應」策略短走一轉。至於大市方面

先睇實２７７００點。《獨立股評人 何志銘》



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