【車股點揀？】吉利銷量仍資金願掃貨，惟專家偏好長汽、比亞迪

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻７日報道》吉利汽車（００１７５）６月銷售數據出爐，整體汽

車銷量約１０萬輛，雖按月升４％，按年卻倒退９％；上半年總銷量僅佔全年銷量目標４１％。

與周一（５日）晚間同樣公布６月銷量的比亞迪（０１２１１）相比，確實遜色。吉利今早一度

急挫近６％，惟早市中後段已見迅速收窄跌幅。截至下午２時１５分，吉利錄近４億元資金淨主

動買入，為現貨主板市場上第三大淨主動買入個股。雖然買家入市態度積極，惟專家卻偏好比亞

迪及長汽（０２３３３）。



＊比亞迪６月銷量明顯勝吉利＊



吉利６月汽車銷量約１０﹒０２萬部，較去年同期減少約９％，連續三個月錄按年跌幅；上

半年累計銷量約６３﹒０２萬部，按年增長約１９％，惟只達全年銷量目標１５３萬部的４１％

。

至於比亞迪，６月銷量約５﹒０１萬部，按年及按月均錄升幅，前者幅度為５１％，後者亦

有１０％。單計新能源車銷量，升幅更為驚人；按年大升１﹒９２倍、按月亦有２６％升幅，至

４﹒１４萬部，創新高。首６個月累計，整體汽車銷量按年增約５５％，至２４﹒６７萬部。

上述數據已可將兩間車企分高下，瑞信雖然看好吉利下半年仍有極氪等潛在利好消息，惟股

價自５月低位累計反彈已有約４１％，預計上升空間有限，下調評級至中性，目標價維持２６元

。



＊資金趁低吸納掃近４億，被動買入見北水身影＊



吉利銷量不理想，大行亦唱淡，惟仍無助資金趁低吸納。據《經濟通ＨＶ２報價系統》，截

至下午２時１５分，吉利錄近４億元資金淨主動買入，較過去五天平均的約３０５６萬元多，亦

是現貨主板市場上第三大淨主動買入個股；排首兩位的分別為盈富基金（０２８００）及港交所

（００３８８），而比亞迪僅有約２億元淨主動買入。

值得留意的是，即使比亞迪上月汽車銷量理想，其股價昨日先高後回，倒挫近４％收市，並

錄逾１億元資金淨主動賣出。

至於被動買賣方面，兩間北水券商目前淨被動買入吉利近２４００萬元，意味中資亦有參與

「撈貨」；北水過去五日合計淨買入吉利５﹒１８億元。



＊吉利進軍新能源車成績有待觀望，分析首選長汽、比亞迪＊



兩間車企銷量明顯有高低，惟資金亦各有喜好，究竟應如何選擇？圓通環球證券行政總裁曾

永堅今日在《經濟通通訊社》早上財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》上表示，吉

利上月汽車銷量數據不是一面倒負面，按月雖微升４％，惟已優於中汽協早前預計行業將錄得按

月跌幅的預測，認為吉利上月成績已有交待。

他續指，市場正觀望吉利下半年在市場能否站穩陣腳，因為旗下皇牌汽車ＳＵＶ正面對行內

其他品牌的激烈競爭，且要趕上比亞迪在新能源汽車的龍頭地位。在三大汽車製造股中，首選長

汽及比亞迪，相信值博率會更高；吉利料目前仍未擺脫調整格局。



＊小鵬短線低上市價一成止蝕，亦可中長線部署＊



面對滴滴出行引發的中概股風波，同屬中概股之一的小鵬汽車－Ｗ（０９８６８）今日掛牌

。曾永堅認為，中概股事件令市場對股份有戒心，相信短期將困擾股價走勢，建議中籤者以上市

價１６５元回落一成止蝕，亦可作中長線（三至六個月）部署，待行業踏入旺季，銷售數據造好

，料有利估值修復。

值得一提的是，小鵬屬雙重上市，而非第二上市，意味不受港股通限制，不排除未來將獲則

入港股通名單。

小鵬早段一度潛水，低見１５９﹒３元，較上市價低逾３％，最高只見１６８﹒５元，較隔

晚美股折合港元收市價約１７１元為低逾１％。

