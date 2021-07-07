  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/07/2021 14:15

【車股點揀？】吉利銷量仍資金願掃貨，惟專家偏好長汽、比亞迪

　　《經濟通通訊社記者羅鈞鴻７日報道》吉利汽車（００１７５）６月銷售數據出爐，整體汽
車銷量約１０萬輛，雖按月升４％，按年卻倒退９％；上半年總銷量僅佔全年銷量目標４１％。
與周一（５日）晚間同樣公布６月銷量的比亞迪（０１２１１）相比，確實遜色。吉利今早一度
急挫近６％，惟早市中後段已見迅速收窄跌幅。截至下午２時１５分，吉利錄近４億元資金淨主
動買入，為現貨主板市場上第三大淨主動買入個股。雖然買家入市態度積極，惟專家卻偏好比亞
迪及長汽（０２３３３）。

＊比亞迪６月銷量明顯勝吉利＊

　　吉利６月汽車銷量約１０﹒０２萬部，較去年同期減少約９％，連續三個月錄按年跌幅；上
半年累計銷量約６３﹒０２萬部，按年增長約１９％，惟只達全年銷量目標１５３萬部的４１％

　　至於比亞迪，６月銷量約５﹒０１萬部，按年及按月均錄升幅，前者幅度為５１％，後者亦
有１０％。單計新能源車銷量，升幅更為驚人；按年大升１﹒９２倍、按月亦有２６％升幅，至
４﹒１４萬部，創新高。首６個月累計，整體汽車銷量按年增約５５％，至２４﹒６７萬部。
　　上述數據已可將兩間車企分高下，瑞信雖然看好吉利下半年仍有極氪等潛在利好消息，惟股
價自５月低位累計反彈已有約４１％，預計上升空間有限，下調評級至中性，目標價維持２６元

　
＊資金趁低吸納掃近４億，被動買入見北水身影＊
　
　　吉利銷量不理想，大行亦唱淡，惟仍無助資金趁低吸納。據《經濟通ＨＶ２報價系統》，截
至下午２時１５分，吉利錄近４億元資金淨主動買入，較過去五天平均的約３０５６萬元多，亦
是現貨主板市場上第三大淨主動買入個股；排首兩位的分別為盈富基金（０２８００）及港交所
（００３８８），而比亞迪僅有約２億元淨主動買入。
　　值得留意的是，即使比亞迪上月汽車銷量理想，其股價昨日先高後回，倒挫近４％收市，並
錄逾１億元資金淨主動賣出。
　　至於被動買賣方面，兩間北水券商目前淨被動買入吉利近２４００萬元，意味中資亦有參與
「撈貨」；北水過去五日合計淨買入吉利５﹒１８億元。

＊吉利進軍新能源車成績有待觀望，分析首選長汽、比亞迪＊　

　　兩間車企銷量明顯有高低，惟資金亦各有喜好，究竟應如何選擇？圓通環球證券行政總裁曾
永堅今日在《經濟通通訊社》早上財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ　Ｍｏｒｎｉｎｇ》上表示，吉
利上月汽車銷量數據不是一面倒負面，按月雖微升４％，惟已優於中汽協早前預計行業將錄得按
月跌幅的預測，認為吉利上月成績已有交待。
　　他續指，市場正觀望吉利下半年在市場能否站穩陣腳，因為旗下皇牌汽車ＳＵＶ正面對行內
其他品牌的激烈競爭，且要趕上比亞迪在新能源汽車的龍頭地位。在三大汽車製造股中，首選長
汽及比亞迪，相信值博率會更高；吉利料目前仍未擺脫調整格局。

＊小鵬短線低上市價一成止蝕，亦可中長線部署＊

　　面對滴滴出行引發的中概股風波，同屬中概股之一的小鵬汽車－Ｗ（０９８６８）今日掛牌
。曾永堅認為，中概股事件令市場對股份有戒心，相信短期將困擾股價走勢，建議中籤者以上市
價１６５元回落一成止蝕，亦可作中長線（三至六個月）部署，待行業踏入旺季，銷售數據造好
，料有利估值修復。
　　值得一提的是，小鵬屬雙重上市，而非第二上市，意味不受港股通限制，不排除未來將獲則
入港股通名單。
　　小鵬早段一度潛水，低見１５９﹒３元，較上市價低逾３％，最高只見１６８﹒５元，較隔
晚美股折合港元收市價約１７１元為低逾１％。

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話07/07/2021
《古臣雙周記－古臣》運費急升航運齊飛! 炒到高位仍有爆上動力?
財經熱話07/07/2021
朝聚眼科首掛大獲追捧　小鵬汽車「潛水」中概股投資氣氛差
FOCUS07/07/2021
【FOCUS】滴滴文案再成讖　連環監管冀絕緣
財經熱話07/07/2021
吉利6月總銷量跌9% 大行唱淡股價下挫
板塊分析07/07/2021
收購平治經銷商　中升業務高速行駛
板塊分析07/07/2021
合併同業登陸A股　龍源電力穩定擴張
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞HYDRAGUN按摩槍

社創．社區4.0 全民投選 「我最喜愛的解難方案」 留言賞$100社企禮券

【etnet健康】賞BLACKMORES®天然維他命E潤膚霜

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金