騰訊、吉利低開，港股開跌２９５點報２７７７７點，穿二萬八

《經濟通通訊社７日專訊》美股假期後首個交易日道指及標指向下，納指則再創收市新高。

亞洲股市普遍向下，日經指數跌近１％，首爾指數跌逾０﹒６％。中國政府要求加強監管中概股

，做好應對中概股相關風險及突發情況，強調要壓實境外上市公司信息安全主體責任，會修改股

份公司境外募集股份及上市的特別規定，騰訊（００７００）開挫１﹒２５％，吉利（００１７

５）６月份總銷量按年減少９％，開跌３﹒９２％。恆指開報２７７７７，跌２９５點或１﹒０

５％，主板成交３５﹒１９億元。國指報１０１４２，跌１２６點或跌１﹒２４％。恆生科技指

數報７５５５，跌９１點或跌１﹒２％。

上證綜合指數報３５０８，跌２１點或跌０﹒６１％，成交３６﹒８６億元人民幣。深證成

份指數報１４５９２，跌７４點或跌０﹒５１％，成交５０﹒３億元人民幣。



表列科指十大跌幅成份股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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嗶哩嗶哩 （０９６２６） ８５０﹒００元 跌４﹒６６％

京東集團 （０９６１８） ２８３﹒６０元 跌３﹒２７％

平安好醫生（０１８３３） ８５﹒０５元 跌２﹒５８％

舜宇 （０２３８２） ２２６﹒８０元 跌２﹒２４％

聯想集團 （００９９２） ８﹒６１元 跌２﹒０５％



微盟 （０２０１３） １５﹒０８元 跌１﹒９５％

ＡＳＭ （００５２２） １０６﹒４０元 跌１﹒５７％

百度 （０９８８８） １８３﹒００元 跌１﹒５６％

中芯 （００９８１） ２１﹒９０元 跌１﹒３５％

騰訊 （００７００） ５５２﹒００元 跌１﹒２５％

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表列恆指十大升跌幅成份股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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藥明 （０２２６９） １２０﹒００元 跌５﹒０６％

吉利 （００１７５） ２３﹒３０元 跌３﹒９２％

中石油（００８５７） ３﹒７１元 跌２﹒３７％

海底撈（０６８６２） ４１﹒６０元 跌２﹒３５％

舜宇 （０２３８２） ２２６﹒８０元 跌２﹒２４％



石藥 （０１０９３） １０﹒１８元 升２﹒７２％

港交所（００３８８） ４７７﹒００元 升２﹒３２％

銀娛 （０００２７） ６２﹒００元 升１﹒３１％

港鐵 （０００６６） ４３﹒９０元 升０﹒６９％

中行 （０３９８８） ２﹒７９元 升０﹒３６％

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（ｎｓ）

