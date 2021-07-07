《盤後部署》短線港股再大跌空間不多，可部署美團博反彈

《經濟通通訊社７日專訊》隔晚美股假後復市，道指及標指向下，而滴滴出行被中國監管當

局要求Ａｐｐ下架，股價暴跌逾１９％，中概股亦受拖累影響。港股方面再度下挫，其中中國政

府要求加強監管中概股，受外圍影響及國策影響，恆指低開２９５點，報２７７７７，甫開曾挫

３６９點，低見２７７０３，由石油股及銀行股領跌。午後，藥股大幅反彈，同時港交所

（００３８８）撐市，加上ＡＴＭ跌幅收窄，港股跌幅收窄，全日收報２７９６０點，跌１１２

點或跌０﹒４０％，主板成交１５６５﹒６０億元。國企指數報１０１４９點，跌１１９點或跌

１﹒１７％。恆生科技指數報７６０３點，跌４３點或跌０﹒５６％。

Ａ股反彈，上證綜合指數報３５５３點，升２３點或升０﹒６６％，成交４５７６﹒０８億

元人民幣。深證成份指數報１４９４０點，升２７２點或升１﹒８６％，成交５９２８﹒７２億

元人民幣。



＊近期大市出現「恐慌拋售」＊



雖然本日Ａ股大幅反彈，惟近日大市繼續受內地監管消息纏擾，而ＡＴＭ為主要的受影響持

份者，料短線繼續影響投資氣氛。近期的受監管主角為滴滴出行，當中騰訊（００７００）亦為

大股東之一；騰訊近期亦自身難保，旗下騰訊音樂及直播平台的合拼事宜亦遭監管當局阻攔。新

經濟股氣氛差，於恆指佔大比重的新經濟股自然拖累恆指表現。

然而，近期大市或多或少出現「恐慌拋售」，令不少新經濟股的估值調整至頗為吸引的水平

，料再大跌空間不多。再者，Ａ股走勢頗強，近期港股走勢之差乃科技股龍頭遭監管所致，料消

息被市場消化後，恆指跌勢大機會喘定，甚至追Ａ股落後，故短線不宜看太淡。現階段可吸納最

強勢的科技股美團作短線部署。（ｋｓ）

