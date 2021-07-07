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即市新聞

07/07/2021 17:56

《台股攻略－黃振宇》微解封在即，觀光類股異動

　　《台股攻略》台股加權指數今日（７日）低開，在電子權值股支撐下，指數曾稍作上升，惟
中段傳統產業的航運及鋼鐵板塊疲弱，大市倒跌１５６點，直至尾市跌幅收窄，最終收
１７８５１點，跌６２點，成交金額為５８４１﹒８３億元（新台幣．下同）。
　　電子板塊的晶圓雙雄逆市上升，台積電收５９４元，升０﹒３％；聯電收５３﹒６元，升
０﹒４％；日月光投控、菱生、偉詮電、界霖、通嘉、同欣電、華泰及嘉晶均升１﹒３％至
３﹒４％，虹揚─ＫＹ、智原、新唐及晶相光漲停；鴻海、聯發科及大立光則跌０﹒５％至
１﹒３％。航運板塊的長榮於１０個營業日內已有６個營業日達「公布注意交易資訊」標準，由
今日起再度列為處置股票，今日跌停，收２０２元；陽明收２１０元，跌３％；萬海收
２７６﹒５元，跌６﹒６％；散裝航運的裕民、慧洋─ＫＹ、榮運、新興及中航均跌１﹒８％至
６﹒７％；四維航及正德則分別升２﹒６％及７﹒３％。鋼鐵板塊的中鋼、中鴻、大成鋼、第一
銅、海光、新光鋼、美亞及東和鋼鐵亦跌２﹒９％至５﹒５％。另外，台灣疫情已經低於現行的
第三級標準，市場預期７月１２日能微解封，今日多隻飯店股份造好，華園、第一店、夏都及六
福漲停，晶華亦升３﹒３％。自紙業大廠的榮成於７月５日公布６月合併總收入４９﹒２５億元
，年增３９﹒４％，帶動股價今日漲停，寶隆及士紙亦分別升５﹒４％及０﹒２％。百貨板塊的
東森今日召開股東會，並通過現金減資案，預期減資５％，料退還股東每股０﹒５元，減資金額
約２﹒７８億元，消息刺激股價漲停。ＩＴ服務商的緯軟今日公布受惠於切入中國互聯網市場商
機發酵，其６月單月總收入首度突破５億元大關，達５﹒０１億元，按年增１４％。
　　雖然台股短期仍受制於１８０００點阻力，但半導體市場大幅成長，產能仍供不應求，電子
股亦能為大市支撐，而台灣將作微解封，預料將為觀光類股份帶來上升動力。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
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