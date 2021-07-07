《新股上市》朗詩綠色生活（１９６５）暗盤開３﹒４高定價近７％

《經濟通通訊社７日專訊》朗詩綠色生活服務（０１９６５）明日（８日）掛牌，於據輝立
交易場顯示，開報３﹒４元，較每股定價３﹒１８高６﹒９％，每手１０００股，未計手續費帳
面微賺２２０元。現價升逾一倍，盤中高見７﹒３７元。
至於耀才證券暗盤現報６﹒２元，升９４﹒９％；富途暗盤則現報８﹒５１元，升１６７﹒
６％。（ｊｃ）
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