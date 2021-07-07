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即市新聞

07/07/2021 10:25

《窩輪豪情－梁業豪》小時圖形勢正在轉好中

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必需性消費業
、非必需性消費業與能源業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票
現為港交所（００３８８）、港鐵（０００６６）與中升控股（００８８１），可用作買入其相
關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票
，則宜首選建設銀行（００９３９）、京東物流（０２６１８）與中國人壽（０２６２８）。
　　本欄認為，港股正在找尋短期跌浪底，料反彈即將展開。恆生指數、國企指數與科技指數均
再創近日跌浪新低，卻見小時圖形勢正在轉好中。當然，昨午（６日）反彈高位已成為了新即市
重要阻力位，須見被成功升破後，「一浪低於一浪」的局勢才會被破壞。恆指期貨須先升破
２８０４２關口阻力，然後伺機上企２８１０９和２８２５２。小時圖ＳＴＣ宜從速進一步轉好
，即％Ｋ升離％Ｄ。此外，若ＲＳＩ和ＭＡＣＤ維持利好，我們可預期一個幅度明顯的反彈市出
現。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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