《古臣雙周記－古臣》運費急升航運齊飛! 炒到高位仍有爆上動力?

《古臣雙周記》近日香江魚缸走勢都幾弱下，缸友對買科技股仍然好有戒心，之前科技股炒

得太勁，依家都唔知板塊會回調到咩水平。加埋神州對於科技佬監管有所加強，板塊要短期內再

開展升浪都有一定難度。古臣依家都唔敢吼科技佬住，不過有個板塊就算升咗好多，阿臣都睇好

仍然有得爆升，講緊嘅就係啲航運股！



＊航運業近年走勢分析＊



孖屐開始留意航運股，應該就要由美國前任總統特朗普上任開始講起，事關當時特朗普對華

態度強硬，搞到中、美關係好緊張，頻頻有中、美互加關稅消息，引起孖屐對出口運輸股嘅關注

，亦係因為咁，當時板塊表現都沉寂咗一排。之後就到新冠疫情爆發，初期疫情對航運業其實都

有好大打擊，因為爆疫期間國內外製造業停工停產，機場同港口停擺。不過之後內地疫情受控，

製造業回復運作，而神州作為「世界工廠」開始對外輸出工業製成品，連帶利好航運股表現，所

以自舊年１１月開始，相關板塊股價表現就急速上升，包括東方海外（００３１６）、中遠海控

（０１９１９）、海豐國際（０１３０８）等等，近一年升勢都好理想。中遠海控近一年升幅更

接近８﹒３倍領跑行業，可見孖屐炒作嘅熾熱程度！



香江魚缸表現突出航運佬：



股份 （編號） 股份 （編號）

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－ 東方海外 （００３１６） － 太航 （０２３４３）

－ 中遠海發 （０２８６６） － 中外運 （００５９８）

－ 海豐 （０１３０８） － 中遠海控 （０１９１９）

－ 招商局 （００１４４）

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＊航運盈利飆升係因為？咩因素可能影響行業盈利？＊



睇到航運佬齊齊炒高，其實都反映孖屐對行業前景有憧憬。但要留意嘅係除咗需求之外，有

唔少因素都會影響行業整體盈利。我地可以由集裝箱供求、運費及外圍因素方面解讀。

首先集裝箱供求方面，現時全球貨櫃供應嚴重不足，因大部分裝箱櫃都係由神州廠商製造，

而廠商喺疫情期間減產令到裝箱供應有所減少。隨後航運量增加連帶拉升集裝箱需求，以致出現

供不應求，加上部分裝箱早前受疫情影響滯留港口，加劇裝箱短缺問題，令到運費大大提高，呢

個情況正正係航運股利潤提升嘅原因。

參考中國同上海出口集裝箱運價指數，兩大運費數據自２０２０年頭至年中開始有明顯增長

，由當時約１０００銀人民幣水平，持續上揚至近３０００至４０００銀人民幣水平。中國出口

集裝箱運價指數現時約２６５３銀人民幣；而上海出口集裝箱運價指數現時則約３９０５銀人民

幣。喺短短一年半升幅達到近２至４倍，反映行業盈利到底有幾大增長！

對於未來運費走勢，阿臣就認為仍然有上升空間，依家又有出現變種病毒（唔知未來會再升

呢），令外國疫情反覆，相信行業高運費情況會維持一般時間，所以阿臣睇好航運股短期仍有上

行空間。

不過值得留意嘅係，油價走勢對於航運業營運成本有好大影響，睇番近日油價慢慢回升嘅走

勢，布油同美油期貨尋晚就曾分別升破每桶７７﹒８同迫近７７美元，建議對航運股有興趣嘅缸

友，留意ＯＰＥＣ＋就增產方面嘅消息，或會影響到航運股利潤表現。



＊現價部署航運股仍然值博？＊



其實航運股都炒咗好耐啦，唔少股份都已經到高位，Ｋｅｅｐ住有貨嘅好友當然開心，但如

果無貨，現價高追都有幾大風險。阿臣就覺得現價買唔係一個問題，最重要一定要夠貼市，睇真

消息面同板塊股價波動，做短線部署會比較好。其中我就睇好中遠海運（０１９１９），今日呢

隻股又創新高，不過博客睇好佢後市仲可以飛上。佢嘅業績又好，今年頭三個月營業額升幅接近

八成達６４８億人仔；股東溢利更大增５２倍去到近１５５億人仔，實在喺十分誇張！

公司業績靚仔，就可以憧憬下一季數據表現理想。建議大家有銀喺手嘅話可小注博衝高，見

到股價喺１０天線同２０天線水平，即約１５銀水平有支持，如股價可以保持喺呢兩條均線上面

嘅話可以繼續坐貨，不過一旦見到升勢開始無動力，而且跌穿１０同２０天線嘅話，就要立即離

場。再次再次再次提醒大家，航運股之前已累積好大升幅，一定要貼市睇實走勢同消息，否則一

旦轉勢，回調幅度會比較大同急，一定要多加留意！



＊總結古臣開倉五年成績表＊



睇完航運股，各位缸友想點樣部署應該都心中有數！講開阿臣同大家講解部署已經差不多有

五年時間，回顧個倉自２０１６年開始到依家，由１０萬幾銀慢慢累積到依家大約有２５萬幾，

回報率唔算好高，但都算係我當時初入股場預期內嘅回報啦。

雖然唔知道大家呢５年嘅投資回報表現如何，不過都好開心可以透過古臣周記，話俾大家知

市況同板塊特性！隨著年紀漸長，其實阿臣都有一筆儲蓄，所以我決定之後加大個倉嘅投資額到

１００萬左右，希望可以用哩一筆錢，繼續馳騁股場！同時阿臣之後都會研究下唔同類型投資產

品，希望可以幫到大家了解更多唔同投資工具。



＊投資倉加碼至１００萬＊



總結阿臣以前嘅投資組合，喺２０１６年８月開始投入本金１０﹒５萬銀，到依加有大約２

５﹒７萬銀，回報都有近１﹒５倍，下一次古臣就會開新倉，投資本金會加至１００萬銀！相信

到時組合應該可以更加多元化啦！另外為咗更加貼市，古臣如果倉位有變動嘅話，會喺《小傳日

記》專欄同大家交代聲！想知道古臣百萬倉有咩變動嘅話就記得睇實喇！



總結阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 上日收市價（元） 總值（元）



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港股：

港交所 １００股 ２６４﹒５０ ４６６﹒２０元 ４６６２０

九龍倉置業 ２０００股 ３２﹒００ ４５﹒２０元 ９０４００

京東集團 １００股 ３３５﹒６０ ２９３﹒２０元 ２９３２０

中金公司 ２０００股 １８﹒２２ １９﹒７０元 ３９４００

郵儲行 ２０００股 ６﹒１０ ５﹒１９元 １０３８０

融創中國 １０００股 ３２﹒８０ ２４﹒６０元 ２４６００

心通醫療 １０００股 １５﹒５６ １４﹒８２元 １４８２０

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股票市值 ： ２５５５４０元

剩餘現金 ： １７９９元

組合淨值 ： ２５７３３９元

組合本月收益表現： －１﹒９％（截至６月底止組合淨值：２６２２７０元）

組合累計收益表現： ＋１４５﹒１％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至７月６日收市價

