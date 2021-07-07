《談國論企－黎偉成》製造業在手單增出廠跌價尚可

《談國論企》中國製造業採購經理指數ＰＭＩ於２０２１年６月份擴張力度環比持續放緩，

惟在手訂單有所回升，和產成品出廠價格明顯回落、庫存減少，尚屬可以接受之況。惟新冠肺炎

ＣＯＶＩＤ－１９始於印度的極惡變種病毒Ｄｅｌｔａ肆虐歐美等環球約１００個國家或地區，

故中國的製造業出口新訂單續略收縮，而國家最新推行的「國內大循環、國內國際雙循環」和「

需求側、供給側」互配合等政策，保經濟穩中有進發展，製造業前景不錯。



＊新訂單尚保擴惟出口新單受困歐美疫經＊



來自中國國家統計局所發布的最新數據，中國製造業經理採購指數於２０２１年６月份所達

５０﹒９（見附表），較對上一個月的環比回落之數持平於５月份的０﹒１個百分點，即使比４

月份５１﹒１的０﹒８個百分點跌幅有所收窄，卻仍屬三連之跌而尚保擴張之態。連同３月份達

５１﹒９環比飆升１﹒３個百分點、２月份５０﹒６減０﹒７個百分點和１月份５１﹒３跌

０﹒６個百分點，顯製造業在２０２１年上半年出現擴張力度反覆收窄之象。惟政府持續嚴格防

控惡疫之策達效，經濟保持積極、正面和提質的發展。

ＰＭＩ無疑保持擴張態勢，惟製造業面對頗不輕的問題，即使（一）企業所接的（Ｉ）新訂

單於２０２１年６月份達５１﹒５環比增長０﹒２個百分點，只是較５月份５１﹒３所跌０﹒７

個百分點略見回穩，因４月份５２﹒２更回落１﹒７個百分點和抹掉３月份５３﹒９環比大增２

個百分點。但（ＩＩ）進口新訂單期內環比回落１﹒２個百分點至４９﹒７，而５月份則升

０﹒５３個百分點至５０﹒９，即由略為擴張轉稍見回落之態，亦為在手訂單有改善之況，難樂

觀。

此因（ＩＩＩ）出口新訂單表現差勁，分類指數於２０２１年６月份達４８﹒１而環比僅回

落０﹒２個百分點，連同５月份環比大幅回落２﹒１個百分至４８﹒３，連續兩個月皆處臨界點

以下的收縮劣境，和低於２月份跌１﹒４個所達的４８﹒８，是為２０２１年暫見最差勁者。出

口新訂單情況反覆，乃因（ｉ）即使美國、英國甚至歐盟等多個主要國家陸續提供疫苗予人以接

種，惟接種疫苗者不是免疫，只是感染度低，而來自印度的變種病毒Ｄｅｌｔａ之

Ｂ﹒１﹒６１７再變，肆虐環球逾１００個國家或地區，使不少地方部署的重啟經濟計劃受到不

輕的壓力；

（ｉｉ）拜登就任美國總統至今逾４個月，並未如承諾的與中國「合作」和「不對抗」，反

而暗裡明地惡狠狠地全方位地抹黑、反對中國，相信中美雙邊貿易前景存困甚大。

至於（ＩＶ）在手訂單於６月份環比增０﹒７個百分點，算是不差表現，惟此數仍處於臨界

點以下之的４６﹒６，仍受到製造業的生產繁忙，而出口訂單回落的不平衡問題。

正正因為出口新訂單續收縮，故製造業的（二）生產亦漸見負面影響，分類指數於２０２１

年６月份僅達５１﹒９，而環比大幅回落０﹒８個百分點，相對於５月份達５２﹒７環比回升０

﹒５個百分點當屬逆轉者也，而４月份回落１﹒７個百分點至５２﹒２、３月份環比增２個百分

點達５３﹒９、２月份大幅回落１﹒６個百分點至５１﹒９、１月５３﹒５環比回落０﹒７個百

分點，反映製造業生產擴張情況，相當反覆，甚至有下行之壓。



＊出廠價格隨原材料購進價格回落＊



稍佳者，為（三）生產成本和銷售價格反覆回穩，特別是（１）主要原材料購進價格，分類

指數於６月份６１﹒２環比大幅回落１１﹒６個百分點，而５月７２﹒８則提高５﹒９個百分點

，（２）出廠價格分類指數於是月份環比跌９﹒２個百分點至５１﹒４，５月份則升３﹒３個百

分點至６０﹒６，顯製造企業即使受到生產者出廠價格ＰＰＩ跌轉升的壓力，惟成本上升轉嫁至

出廠價的速度尚緩慢，使商品有一定強度的競爭力。

（四）生產經營活動預期指數於２０２１年６月份達５７﹒９，環比回落０﹒３個百分點，

相對於５月份５８﹒２回落０﹒１個百分點、４月份５８﹒３環比跌０﹒２個百分點等，顯二季

度的回落幅度略見擴大，但製造業對生產、經營前景尚可樂觀。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）



指數 月環比（個分點）

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６月╱２０２１ ５０﹒９ －０﹒１

５月╱２０２１ ５１﹒０ －０﹒１

４月╱２０２１ ５１﹒１ －０﹒８

３月╱２０２１ ５１﹒９ ＋１﹒３

２月╱２０２１ ５０﹒６ －０﹒７

１月╱２０２１ ５１﹒３ －０﹒６

１２月╱２０２０ ５１﹒９ －０﹒２

１１月╱２０２０ ５２﹒１ ＋０﹒７

１０月╱２０２０ ５１﹒４ －０﹒１

９月╱２０２０ ５１﹒４ ＋０﹒５

８月╱２０２０ ５１﹒０ －０﹒１

７月╱２０２０ ５１﹒１ ＋０﹒２

６月╱２０２０ ５０﹒９ ＋０﹒３

５月╱２０２０ ５０﹒６ －０﹒２

４月╱２０２０ ５０﹒８ －１﹒２

３月╱２０２０ ５２﹒０ ＋１６﹒３

２月╱２０２０ ３５﹒７ －１４﹒３

１月╱２０２０ ５０﹒０ －０﹒２

１２月╱２０１９ ５２﹒２ 持平

１１月╱２０１９ ５２﹒２ ＋０﹒９

１２月╱２０１８ ４９﹒４ －０﹒６

１２月╱２０１７ ５１﹒６ －０﹒２

１２月╱２０１６ ５１﹒４ －０﹒２

１２月╱２０１５ ４９﹒７ ＋０﹒１

１２月╱２０１４ ５０﹒１ －０﹒２

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資料來源：中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＰ）及國家統計局服務業調查中心

資料整理：黎偉成





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