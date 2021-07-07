《異動股》在港第二上市中概股普挫，阿里跌逾１％，Ｂ站插逾５％

《經濟通通訊社７日專訊》中國政府印發《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》，要求

加強監管中概股，壓實境外上市公司信息安全主體責任，會修改股份公司境外募集股份及上市的

特別規定，嚴查證券投資資金來源的合法性，嚴控槓桿率。

在港第二上市中概股普挫，阿里巴巴（０９９８８）跌１﹒２４％，報２０６﹒８元，成交

約２８３萬股，涉資５﹒８６億元。

嗶哩嗶哩（０９６２６）跌５﹒１６％，報８４５﹒５元，穿五十天線（８５３﹒９９元）

；百度（０９８８８）跌２﹒２１％，報１８１﹒８元。

現時，恆生指數報２７８３９，跌２３２點或跌０﹒８３％，主板成交１９６﹒３９億元。

國企指數報１０１３７，跌１３２點或跌１﹒２９％。恆生科技指數報７５４８，跌９８點或跌

１﹒２９％。

即月期指新報２７８５３，跌９３點，高水１３點。即月國指期貨報１０１３７，跌５９點

，平水。即月科指期貨新報７５４２，跌６６點，低水３０點。

上證綜合指數報３５２０，跌９點或跌０﹒２８％，成交６９４﹒２３億元人民幣。深證成

份指數報１４６７７，升９點或升０﹒０７％，成交９０９﹒５９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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阿里 （０９９８８） ２０６﹒８元 跌１﹒２４％

寶尊電商（０９９９１） ８７﹒０元 跌０﹒２９％

萬國數據（０９６９８） ７４﹒３元 升１﹒０２％

京東集團（０９６１８） ２８３﹒８元 跌３﹒２１％

網易 （０９９９９） １７２﹒４元 跌０﹒９２％



新東方 （０９９０１） ５８﹒９元 升０﹒３４％

再鼎 （０９６８８） １２７７﹒０元 跌１﹒７７％

中通快遞（０２０５７） ２２７﹒２元 升１﹒０７％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ８４５﹒５元 跌５﹒１６％

百度 （０９８８８） １８１﹒８元 跌２﹒２１％

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（ｎｓ）

