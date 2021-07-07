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07/07/2021 09:47

《異動股》在港第二上市中概股普挫，阿里跌逾１％，Ｂ站插逾５％

　　《經濟通通訊社７日專訊》中國政府印發《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》，要求
加強監管中概股，壓實境外上市公司信息安全主體責任，會修改股份公司境外募集股份及上市的
特別規定，嚴查證券投資資金來源的合法性，嚴控槓桿率。
　　在港第二上市中概股普挫，阿里巴巴（０９９８８）跌１﹒２４％，報２０６﹒８元，成交
約２８３萬股，涉資５﹒８６億元。
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）跌５﹒１６％，報８４５﹒５元，穿五十天線（８５３﹒９９元）
；百度（０９８８８）跌２﹒２１％，報１８１﹒８元。
　　現時，恆生指數報２７８３９，跌２３２點或跌０﹒８３％，主板成交１９６﹒３９億元。
國企指數報１０１３７，跌１３２點或跌１﹒２９％。恆生科技指數報７５４８，跌９８點或跌
１﹒２９％。
　　即月期指新報２７８５３，跌９３點，高水１３點。即月國指期貨報１０１３７，跌５９點
，平水。即月科指期貨新報７５４２，跌６６點，低水３０點。
　　上證綜合指數報３５２０，跌９點或跌０﹒２８％，成交６９４﹒２３億元人民幣。深證成
份指數報１４６７７，升９點或升０﹒０７％，成交９０９﹒５９億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里　　（０９９８８）　　２０６﹒８元　　　跌１﹒２４％
　　寶尊電商（０９９９１）　　　８７﹒０元　　　跌０﹒２９％
　　萬國數據（０９６９８）　　　７４﹒３元　　　升１﹒０２％
　　京東集團（０９６１８）　　２８３﹒８元　　　跌３﹒２１％
　　網易　　（０９９９９）　　１７２﹒４元　　　跌０﹒９２％

　　新東方　（０９９０１）　　　５８﹒９元　　　升０﹒３４％
　　再鼎　　（０９６８８）　１２７７﹒０元　　　跌１﹒７７％
　　中通快遞（０２０５７）　　２２７﹒２元　　　升１﹒０７％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　　８４５﹒５元　　　跌５﹒１６％
　　百度　　（０９８８８）　　１８１﹒８元　　　跌２﹒２１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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