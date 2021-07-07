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即市新聞

07/07/2021 10:02

《新股掛牌》小鵬汽車現報１６２﹒５元，較招股價低逾３％

　　《經濟通通訊社７日專訊》美國到港第二上市的中概股小鵬汽車今日首掛，暫報１６２﹒５
元，低招股價１６５元３﹒２７％，每手１００股計，不計手續費，每手蝕２５０元。
　　小鵬汽車隔晚美股微升０﹒７１％，報４４﹒０５美元。
　　中國政府印發《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》，要求加強監管中概股，壓實境外
上市公司信息安全主體責任，會修改股份公司境外募集股份及上市的特別規定，嚴查證券投資資
金來源的合法性，嚴控槓桿率。
　　上證綜合指數報３５２５，跌４點或跌０﹒１４％，成交１１５１﹒７９億元人民幣。深證
成份指數報１４７２１，升５４點或升０﹒３７％，成交１５１５﹒１４億元人民幣。


　　表列新股及半新股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小鵬汽車（０９８６８）　　１６２﹒５０元低招股價３﹒２７％
　　森松　　（０２１５５）　　　１３﹒６８元　　　跌１﹒４４％
　　和黃醫藥（０００１３）　　　５４﹒７０元　　　跌３﹒０１％
　　奈雪的茶（０２１５０）　　　１６﹒２８元　　　跌０﹒２５％
　　越秀服務（０６６２６）　　　　５﹒３３元　　　跌０﹒７４％
　　科濟藥業（０２１７１）　　　３０﹒２０元　　　跌０﹒３３％
　　優然牧業（０９８５８）　　　　６﹒０２元　　　跌１﹒７９％
　　時代天使（０６６９９）　　３８２﹒００元　　　跌１﹒１９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｎｓ）

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