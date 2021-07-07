《新股掛牌》小鵬汽車現報１６２﹒５元，較招股價低逾３％

《經濟通通訊社７日專訊》美國到港第二上市的中概股小鵬汽車今日首掛，暫報１６２﹒５

元，低招股價１６５元３﹒２７％，每手１００股計，不計手續費，每手蝕２５０元。

小鵬汽車隔晚美股微升０﹒７１％，報４４﹒０５美元。

中國政府印發《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》，要求加強監管中概股，壓實境外

上市公司信息安全主體責任，會修改股份公司境外募集股份及上市的特別規定，嚴查證券投資資

金來源的合法性，嚴控槓桿率。

上證綜合指數報３５２５，跌４點或跌０﹒１４％，成交１１５１﹒７９億元人民幣。深證

成份指數報１４７２１，升５４點或升０﹒３７％，成交１５１５﹒１４億元人民幣。





表列新股及半新股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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小鵬汽車（０９８６８） １６２﹒５０元低招股價３﹒２７％

森松 （０２１５５） １３﹒６８元 跌１﹒４４％

和黃醫藥（０００１３） ５４﹒７０元 跌３﹒０１％

奈雪的茶（０２１５０） １６﹒２８元 跌０﹒２５％

越秀服務（０６６２６） ５﹒３３元 跌０﹒７４％

科濟藥業（０２１７１） ３０﹒２０元 跌０﹒３３％

優然牧業（０９８５８） ６﹒０２元 跌１﹒７９％

時代天使（０６６９９） ３８２﹒００元 跌１﹒１９％

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（ｎｓ）

