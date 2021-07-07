《午市前瞻》港股現時估值不高，料２７５００至２９５００上落

《經濟通通訊社７日專訊》隔晚美股假後復市，道指及標指向下，而滴滴出行被中國監管當

局要求Ａｐｐ下架，股價暴跌逾１９％，中概股亦受拖累影響。港股方面再度下挫，其中中國政

府要求加強監管中概股，科網股持續承壓，恆指低開２９５點，報２７７７７，甫開曾挫３６９

點，低見２７７０３，由石油股及銀行股領跌。其後醫藥股由藥明（０２２６９）帶領倒升，加

上騰訊（００７００）等重磅科技股跌幅收窄，大市跌幅曾縮至１４４點，報２７９２８，最終

港股收報２７８６５，跌２０７點或跌０﹒７４％，主板成交８１２﹒８５億元。國企指數報１

０１２６，跌１４２點或跌１﹒３９％。科指報７５７０，跌７６點或跌１﹒００％。

內地兩市齊漲，上證綜指報３５４５，升１５點或升０﹒４４％，成交２６４３﹒７５億元

人民幣。深證成指報１４８９５，升２２８點或升１﹒５６％，成交３４６８﹒７７億元人民幣

。

重磅股普跌，國務院表示加強數據安全等相關法律法規，騰訊（００７００）受壓低見５３

８﹒５元，為今年新低，半日跌１﹒８８％，報５４８﹒５元；美團（０３６９０）跌１﹒６６

％，報２８５元；阿里（０９９８８）跌１﹒６２％，報２０６元；匯控（００００５）跌１﹒

４４％，報４４﹒６元；港交所（００３８８）憧憬中央嚴管中概將受益，半日升５﹒１５％，

報４９０﹒２元；友邦（０１２９９）跌０﹒４１％，報９６﹒１５元。



＊黃偉康：中國應對西方國家較似冷戰思維，憂敏感資料外泄＊



中國政府要求加強監管中概股，提出修改股份公司境外募集股份及上市的特別規定，港股今

連跌第７日，已累挫近１５００點。安里主席兼行政總裁黃偉康認為，以往阿里巴巴和京東在美

國上市時，中美關係較穩定，但現時中國應對西方國家的方式較似冷戰思維，而中概股要在美國

成功掛牌，需經過上市聆訊，有將敏感資料外泄予美方的憂慮。

至於美方本身，因為以往出現的帳目問題，上市條例上期間只收緊了會計準則方面的規定，

明文上對訊息披露未察覺到有特殊要求。

事實上，港交所（００３８８）容許上市公司以美元計價及發美元債。黃偉康續稱，如果中

概公司轉移到港上市並以美元計價，壞處是市場接受程度未必高，可能只有專業投資者願意買賣

，但對上市後再集資影響不大。未來中國政府有可能要求中概公司通過內地監管機構批准後方可

到滬深兩市以外的市場掛牌。短線看港交所４９５元有阻力，若突破該水平，上望５２０元。

他提到，現時港股可能過度反映利淡消息，估值不高下，再向下行空間不大，加上觀察到過

去三個月恆指在期結日前夕會抽上到兩萬九附近，料後市２７５００點至２９５００點上落。（

ｎｓ）

