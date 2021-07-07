《美元走勢－羅明立》美元指數站穩９２，有望上試９３﹒４０

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １１０﹒７２ １１０﹒３８ １１０﹒７０

歐元╱美元 １﹒１８３３ １﹒１８１４ １﹒１８２６

英鎊╱美元 １﹒３８９８ １﹒３７８２ １﹒３７９９

美元╱瑞郎 ０﹒９２４８ ０﹒９２３０ ０﹒９２４０

美元╱港元 ７﹒７６８１ ７﹒７６５９ ７﹒７６７５

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《美元走勢》昨日（６日）公布的美國６月ＩＳＭ非製造業ＰＭＩ指數為６０﹒１，遠低於

市場預期，並從５月份創紀錄的高位回落，顯示經濟擴張的速度放緩，但數據處於５０以上表明

經濟仍於擴張狀態。經濟增長的減慢緩解了市場對美聯儲提早加息的憂慮，美債受追捧，美國

１０年期國債收益率跌至１﹒４％下方，創自今年２月底以來新低。澳洲聯儲昨日議息後宣布將

進行第三輪ＱＥ，在９月初當前的債券購買計劃完成後繼續以每周４０億澳元的速度購買債券，

至少到１１月中旬。

德國５月季調後製造業訂單較上月意外下跌３﹒７％，７月的ＺＥＷ經濟景氣預期指數下降

至６３﹒３，均弱於市場預期，歐元區的經濟景氣預期同樣弱於市場預期。歐元區經濟受新一輪

疫情打壓，多國重新陷入封鎖，導致經濟有機會再次陷入衰退，歐央行的壓力愈來愈大，可能最

快在９月份宣布新一輪的寬鬆政策。非美貨幣將持續受壓，利好美元繼續走強。美元指數站穩

９２水準後，有望進一步衝擊年內高位９３﹒４０。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 賣出歐元 １﹒１８２５ １﹒１７０５ １﹒１８７５

英鎊╱美元 賣出英鎊 １﹒３８１０ １﹒３６７５ １﹒３８９０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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