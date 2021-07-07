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即市新聞

07/07/2021 15:43

《美元走勢－羅明立》美元指數站穩９２，有望上試９３﹒４０

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒７２　　　１１０﹒３８　　　１１０﹒７０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８３３　　　１﹒１８１４　　　１﹒１８２６
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３８９８　　　１﹒３７８２　　　１﹒３７９９
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９２４８　　　０﹒９２３０　　　０﹒９２４０
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６８１　　　７﹒７６５９　　　７﹒７６７５
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》昨日（６日）公布的美國６月ＩＳＭ非製造業ＰＭＩ指數為６０﹒１，遠低於
市場預期，並從５月份創紀錄的高位回落，顯示經濟擴張的速度放緩，但數據處於５０以上表明
經濟仍於擴張狀態。經濟增長的減慢緩解了市場對美聯儲提早加息的憂慮，美債受追捧，美國
１０年期國債收益率跌至１﹒４％下方，創自今年２月底以來新低。澳洲聯儲昨日議息後宣布將
進行第三輪ＱＥ，在９月初當前的債券購買計劃完成後繼續以每周４０億澳元的速度購買債券，
至少到１１月中旬。
　　德國５月季調後製造業訂單較上月意外下跌３﹒７％，７月的ＺＥＷ經濟景氣預期指數下降
至６３﹒３，均弱於市場預期，歐元區的經濟景氣預期同樣弱於市場預期。歐元區經濟受新一輪
疫情打壓，多國重新陷入封鎖，導致經濟有機會再次陷入衰退，歐央行的壓力愈來愈大，可能最
快在９月份宣布新一輪的寬鬆政策。非美貨幣將持續受壓，利好美元繼續走強。美元指數站穩
９２水準後，有望進一步衝擊年內高位９３﹒４０。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　賣出歐元　　１﹒１８２５　　　１﹒１７０５　　　１﹒１８７５
　　　英鎊╱美元　　賣出英鎊　　１﹒３８１０　　　１﹒３６７５　　　１﹒３８９０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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