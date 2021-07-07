《小傳日記》ＣＲＯ藥股日升日跌，國藥局監管新規屬好屬壞？

《小傳日記》近兩日創新藥股風雲變色，事關國家藥品監督管理局藥品審評中心（ＣＤＥ）

上星期五（２日）發布《以臨床價值為導向的抗腫瘤藥物臨床研發指導原則》，噚日板塊受政策

影響急跌，藥明生物（０２２６９）一度急瀉逾一成，今日低開之後又迎來大反彈，到底市場點

解讀今次新規出台？

國藥局《指導原則》強調抗腫瘤藥臨床要以最佳治療療法作為在研藥對照組，「孖屐」就非

常憂慮日後臨床成本上漲，更擔心日後獲批上市新藥數量減少，因為新藥要同現有藥物療法有真

正差異性，藥企好難再用ｍｅ－ｔｏｏ方式跟大隊開發新藥上市，「孖屐」第一時間就好擔心下

游ＣＲＯ（醫藥代工研發商）訂單銳減，加上板塊身處高位，估值炒哂上天，觸發獲利盤之下咪

搞到人人掟貨。

不過消息唔會一面倒，各間大行就不約而同地齊齊為ＣＲＯ龍頭護航，大摩認為當局新政提

高新藥研發門檻，長遠會令市場整合，為技術領先嘅龍頭藥企帶嚟潛力，更指藥明系有一半以上

利潤來自海外市場，唔洗照單全收神州新政影響。中金更認為研發要求提升會令頭部藥企長期受

益，有助資源向龍頭公司集中，創新藥產業鏈會因規範得益咁話。

今日一班ＣＸＯ佬普遍反彈，藥明（０２２６９）抽升逾６巴仙，報１３４﹒５銀；康龍化

成（０３７５９）回升近５巴仙，報１９０﹒２銀；藥明康德（０２３５９）彈逾７巴仙，報

１７８﹒７銀；泰格醫藥（０３３４７）走上逾２巴仙，報１６６﹒４銀；康方生物

（０９９２６）走軟唔夠半巴仙，報５６﹒７銀，請請！



表列部分創新藥股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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藥明生物（０２２６９） １３４﹒５元 升６﹒４１％

康龍化成（０３７５９） １９０﹒２元 升４﹒９７％

藥明康德（０２３５９） １７８﹒７元 升７﹒１３％

泰格醫藥（０３３４７） １６６﹒４元 升２﹒３４％

康方生物（０９９２６） ５６﹒７元 跌０﹒１８％

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