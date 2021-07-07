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即市新聞

07/07/2021 10:00

《錢來自有方－陳玉麗》淺談非同質化代幣ＮＦＴ

　　《錢來自有方》投資界不時有關於比特幣的報道，而最近又有新的區塊鏈技術發展，吸引投
資者注視。近期有來自藝術家創作的數碼圖像，以至名人的社交媒體發文以高價賣出，交易方式
是透過非同質化代幣（Ｎｏｎ－ＦｕｎｇｉｂｌｅＴｏｋｅｎ，下稱ＮＦＴ）。ＮＦＴ究竟是甚
麼？
　　ＮＦＴ既可以是數碼圖像、畫作、影音、短片、遊戲或動畫的虛擬角色及裝備等，亦可以是
其他事物，甚至是實物。簡單來說，ＮＦＴ是一種虛擬資產，透過加密形式把特定資訊放到區塊
鏈，以代表物件的擁有權，並透過網上交易平台進行買賣。
　　ＮＦＴ與加密貨幣都是來自區塊鏈技術，兩者分別在於是否「同質化」。加密貨幣是「同質
化代幣」（Ｆｕｎｇｉｂｌｅ　ｔｏｋｅｎ），以比特幣為例，只要幣值相同，每一個比特幣都
是一樣的，可互換替代，亦可分割成較小的單位。ＮＦＴ則是「非同質化代幣」，意指每個
ＮＦＴ所代表的物件皆不一樣，不能互換替代，亦無法分割。由於區塊鏈的紀錄無法竄改及刪除
，交易紀錄皆公開可見，所以儲存在區塊鏈上的ＮＦＴ無法仿冒。
　
＊如何看ＮＦＴ價值？＊
　
　　ＮＦＴ把一些物件，例如數碼藝術品或收藏品代幣化，方便儲存及交易。來自出名藝術家作
品或熱門收藏品可能有價有市，但價值則見仁見智。例如美國職業籃球聯賽（ＮＢＡ）把球賽精
彩片段制作成ＮＦＴ（概念有點像官方授權的球員閃卡）在網上出售。對於熱愛籃球的人，可能
會覺得是無價之寶，例如一些熱門球星的罕有入球ＮＦＴ，交易價可達數萬美元，但對於不喜歡
籃球的人來說，卻可以是沒有價值。
　
＊跟風投機風險高＊
　
　　有人視ＮＦＴ為藝術品或收藏品，亦有人以投機炒賣心態買入ＮＦＴ。正如其他虛擬資產一
樣，ＮＦＴ價格可以十分波動，其實際價值難以確定，亦涉及交易平台風險、流通性風險、數碼
錢包風險、跨境風險及缺乏監管等。此外，ＮＦＴ一般以加密貨幣計價及交易，而加密貨幣的價
格幅波甚大，亦會影響ＮＦＴ價值。
　　近日ＮＦＴ的報道獲得不少關注，但對一般投資者而言ＮＦＴ是高風險的產品，不是每個人
都適合參與。作為投資者，記得要做足功課，未有全面了解產品特性及風險之前，切勿跟風投機
。《投資者及理財教育委員會傳訊及教育資源主管　陳玉麗》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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