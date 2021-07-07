  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/07/2021 16:27

《嬈望大中華－彭藹嬈》習近平演講解碼：經濟政策

　　《嬈望大中華》中國共產黨成立１００周年之際，國家主席習近平發表演說，表明中國不會
再在美國及其盟國施壓時忍讓。是次演說被認為含有特殊意義，習近平不僅要對國民展示政治姿
態，也是向其他經濟體發放信號，讓它們認真對待中國。在演說之前，習近平亦任命了劉鶴領導
科技革新，他於２０１８年中美貿易談判擔任最高談判代表。

＊為甚麼習近平演講對經濟那麼重要？＊

　　另外，中國於６月頒布了《反外國制裁法》，允許中國對與外國制裁有關的國家、公司或人
士實施對等制裁。迄今為止，這些外國制裁主要與科技和軍事技術用途有關。
縱觀而言，我們看到中國有決心打算與美國及其盟國開展嚴肅的科技戰。

＊對經濟政策的影響＊

　　除了《反外國制裁法》外，中國正在整頓科技行業，我們預計今年會有更多與科技相關的新
政策。暫時最引人注目的政策如下：第一，監管購物或社交平台應用程式衍生出來的金融科技公
司，以防範金融危機；第二，重申中國政府對私隱保障的關注，強硬地要求所有在中國的公司遵
守資料使用和私隱規定，讓外國企業不得比國內公司取得更多的數據。
　　中國以後將推行更多政策以支持先進科技的發展，包括半導體晶片、基建設施、大數據的儲
存和運用、ＥＳＧ及人工智能。這些發展都需要大量資源，而委派劉鶴進行改革的決定意味著國
家已有充足的準備。
　　中國會提供巨大的市場機遇，當中一些項目可能會吸引外國投資，並引入國外的資金和技術
。最後，值得留意的是中國經濟的增長速度。在其他經濟體發展科技的同時，中國何時會獲得最
先進的技術？雖然筆者沒有明確答案，但這些投資都會計入ＧＤＰ，額外支援經濟的增長。即使
再過好幾年，中國還是會比已發展經濟體增長得更快。
《ＩＮＧ銀行大中華首席經濟師　彭藹嬈》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話07/07/2021
小鵬汽車首掛平收165元　未來會考慮回A上市
財經熱話07/07/2021
【油有餘悸】油價升至長期阻力慎防大跌　油股暫未宜沾手
財經熱話07/07/2021
【車股點揀？】吉利銷量差資金仍掃貨　惟專家偏好長汽、比亞迪
財經熱話07/07/2021
《古臣雙周記－古臣》運費急升航運齊飛! 炒到高位仍有爆上動力?
財經熱話07/07/2021
朝聚眼科首掛大獲追捧　小鵬汽車「潛水」中概股投資氣氛差
FOCUS07/07/2021
【FOCUS】滴滴文案再成讖　連環監管冀絕緣
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞HYDRAGUN按摩槍

社創．社區4.0 全民投選 「我最喜愛的解難方案」 留言賞$100社企禮券

【etnet健康】賞BLACKMORES®天然維他命E潤膚霜

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金