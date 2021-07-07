《嬈望大中華－彭藹嬈》習近平演講解碼：經濟政策

《嬈望大中華》中國共產黨成立１００周年之際，國家主席習近平發表演說，表明中國不會

再在美國及其盟國施壓時忍讓。是次演說被認為含有特殊意義，習近平不僅要對國民展示政治姿

態，也是向其他經濟體發放信號，讓它們認真對待中國。在演說之前，習近平亦任命了劉鶴領導

科技革新，他於２０１８年中美貿易談判擔任最高談判代表。



＊為甚麼習近平演講對經濟那麼重要？＊



另外，中國於６月頒布了《反外國制裁法》，允許中國對與外國制裁有關的國家、公司或人

士實施對等制裁。迄今為止，這些外國制裁主要與科技和軍事技術用途有關。

縱觀而言，我們看到中國有決心打算與美國及其盟國開展嚴肅的科技戰。



＊對經濟政策的影響＊



除了《反外國制裁法》外，中國正在整頓科技行業，我們預計今年會有更多與科技相關的新

政策。暫時最引人注目的政策如下：第一，監管購物或社交平台應用程式衍生出來的金融科技公

司，以防範金融危機；第二，重申中國政府對私隱保障的關注，強硬地要求所有在中國的公司遵

守資料使用和私隱規定，讓外國企業不得比國內公司取得更多的數據。

中國以後將推行更多政策以支持先進科技的發展，包括半導體晶片、基建設施、大數據的儲

存和運用、ＥＳＧ及人工智能。這些發展都需要大量資源，而委派劉鶴進行改革的決定意味著國

家已有充足的準備。

中國會提供巨大的市場機遇，當中一些項目可能會吸引外國投資，並引入國外的資金和技術

。最後，值得留意的是中國經濟的增長速度。在其他經濟體發展科技的同時，中國何時會獲得最

先進的技術？雖然筆者沒有明確答案，但這些投資都會計入ＧＤＰ，額外支援經濟的增長。即使

再過好幾年，中國還是會比已發展經濟體增長得更快。

《ＩＮＧ銀行大中華首席經濟師 彭藹嬈》



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