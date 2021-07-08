《積金攻略－鍾偉善》人民幣債券基金，強積金有選擇

《積金攻略》今年以來，隨著美國加息預期升溫，債券市場十分動盪。根據最新公布的６月

份康宏ＭＰＦ指數，五大指數當中，年初至今唯獨只有債券指數錄得負增長，跌幅為２﹒２％。

強積金的債券基金主要分為環球、亞洲、港元、人民幣四大選擇，而人民幣債券基金在全部

債券基金中所佔淨資產值只有約７％。以年初至今的回報比較，３種債券基金，包括環球、亞洲

、港元，都錄得負回報，下跌０﹒１８％至３﹒０８％；只有人民幣債券基金為例外，同期升了

１﹒４７％。



＊納入國際指數，吸引被動資金＊



人債基金在債券基金中表現一枝獨秀，原因之一是人民幣的強勢。隨著內地經濟復甦強勁，

在低基數及出口拉動下，第一季國內生產總值按年大升１８﹒３％，創出有記錄以來的最高，加

上出口數字亮麗，１至５月份按年增長達到３０﹒１％，人民幣輾轉上升，在岸人民幣兌每美元

（ＣＮＹ）由去年年底的６﹒５３水平，反覆升值至５月底的６﹒３６水平。

事實上，外資正在源源不斷流入內地債券市場。綜合中債登及上清所的數據，截至５月底，

境外機構持有內地銀行間市場債券為３﹒６８萬億人民幣，５月份淨增持６１５億人民幣，較４

月份加速了３３億，是連續第二個月加速；今年１至５月份累計，則增持了約４，２３０億人民

幣債券，按年增加１，８４６億。

惟其如此，外資只佔內地銀行間市場債券總託管量的３﹒５８％，遠遠低於美國的２８％、

日本的１４％，甚至還低於巴西的９％，隨著全球三大債券指數，包括彭博巴克萊全球綜合指數

（ＢＢＧＡ）、摩根大通全球新興市場多元化指數（ＧＢＩ－ＥＭ），以及富時羅素世界國債指

數（ＷＧＢＩ），已先後將中國國債納入，有望吸引被動資金繼續流入中國債市。



＊人債基金或兼具港元債券＊



如果強積金成員看好人民幣以至人民幣債券的走勢，強積金計劃共有６個人債基金可供選擇

，截至５月底的一年期年率化回報，最高達１０﹒０５％，最低也有７﹒８３％；風險標記最高

為３﹒４８％，最低為２﹒９１％。

不過，值得注意的是，個別人債基金並非將所有資產投放到人債身上，例如上述一年期年率

化回報最高的宏利ＭＰＦ人民幣債券基金，人債只佔投資組合的８３﹒８％，港元債券則佔了

１１﹒１％，美元債券也佔了３﹒１。

至於列明具「人民幣及港元」的施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合，港元債券所佔比

例就更高，達４３﹒９４％；主要投資當中，香港特區零息債券便佔了第一位（１１﹒１４％）

及第三位（６﹒８４％）。

事實上，人民幣債券基金的債券，並不一定由中資企業所發行。再以宏利ＭＰＦ人民幣債券

基金為例，所持第三大資產，便是南韓公司Ｈｙｕｎｄａｉ Ｃａｐｉｔａｌ

Ｓｅｒｖｉｃｅｓ的債券，第八位則是九倉置業（０１９９７）發行的債券，第十位就是第一阿

布扎比銀行的債券。《康宏理財服務公司產品管理部總監 鍾偉善》



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