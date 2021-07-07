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即市新聞

07/07/2021 16:11

Ａ股造好帶動港股跌幅收窄，恒指全日收跌１１２點報２７９６０

　　《經濟通通訊社７日專訊》隔晚美股表現三大指數升跌不一，市場關注美國經濟數據，亞洲
股市今日普遍低走，雖然Ａ股走勢強勁，深證及科創板有資金流入，不過港股今早低開２９５點
並失守二萬八關，盤中曾跌３６９點低見２７７０３點，科技股繼續回吐，騰訊（００７００）
、阿里（０９９８８）跌近２％拖累大市氣氛；午後內地科創板升近４％，深證亦升近２％，港
股跌幅逐步收窄，但最終未能重返二萬八關口，恆生指數全日收報２７９６０，跌１１２點或跌
０﹒４０％，主板成交１５６５﹒６０億元。國企指數報１０１４９，跌１１９點或跌
１﹒１７％。恆生科技指數報７６０３，跌４３點或跌０﹒５６％。
　　內地股市走勢強勁，上證綜合指數報３５５３，升２３點或升０﹒６６％，成交
４５７６﹒０８億元人民幣。深證成份指數報１４９４０，升２７２點或升１﹒８６％，成交
５９２８﹒７２億元人民幣。
　　重磅股方面，匯控（００００５）跌１﹒４４％，報４４﹒６元；港交所（００３８８）升
５﹒３２％，報４９１元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅７﹒７７％。騰訊
（００７００）跌１﹒８８％，報５４８﹒５元；建行（００９３９）跌０﹒６８％，報
５﹒７１元；友邦（０１２９９）升０﹒４７％，報９７元。
　　
　　恆指十大跌幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海油（００８８３）　　　　８﹒９０元　　　跌２﹒４１％
　　龍湖（００９６０）　　　　４１﹒５０元　　　跌２﹒１２％
　　中石油（００８５７）　　　　３﹒７２元　　　跌２﹒１１％
　　騰訊（００７００）　　　５４８﹒５０元　　　跌１﹒８８％
　　中信（００２６７）　　　　　８﹒３９元　　　跌１﹒８７％

　　交通銀行（０３３２８）　　　４﹒７２元　　　跌１﹒８７％
　　碧桂園（０２００７）　　　　８﹒３５元　　　跌１﹒７６％
　　阿里（０９９８８）　　　２０５﹒８０元　　　跌１﹒７２％
　　恆生（０００１１）　　　１５５﹒００元　　　跌１﹒４６％
　　匯控（００００５）　　　　４４﹒６０元　　　跌１﹒４４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　科指十大跌幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　８４６﹒０５元　　　跌５﹒０５％
　　快手（０１０２４）　　　１６５﹒１０元　　　跌３﹒３９％
　　微盟（０２０１３）　　　　１４﹒９０元　　　跌３﹒１２％
　　金蝶（００２６８）　　　　２４﹒４５元　　　跌２﹒７８％
　　百度（０９８８８）　　　１８１﹒９０元　　　跌２﹒１５％

　　汽車之家（０２５１８）　１１８﹒４０元　　　跌２﹒１５％
　　京東集團（０９６１　　　２８７﹒００元　　　跌２﹒１１％
　　騰訊（００７００）　　　５４８﹒５０元　　　跌１﹒８８％
　　網易（０９９９９）　　　１７０﹒９０元　　　跌１﹒７８％
　　阿里（０９９８８）　　　２０５﹒８０元　　　跌１﹒７２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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