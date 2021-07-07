Ａ股造好帶動港股跌幅收窄，恒指全日收跌１１２點報２７９６０

《經濟通通訊社７日專訊》隔晚美股表現三大指數升跌不一，市場關注美國經濟數據，亞洲

股市今日普遍低走，雖然Ａ股走勢強勁，深證及科創板有資金流入，不過港股今早低開２９５點

並失守二萬八關，盤中曾跌３６９點低見２７７０３點，科技股繼續回吐，騰訊（００７００）

、阿里（０９９８８）跌近２％拖累大市氣氛；午後內地科創板升近４％，深證亦升近２％，港

股跌幅逐步收窄，但最終未能重返二萬八關口，恆生指數全日收報２７９６０，跌１１２點或跌

０﹒４０％，主板成交１５６５﹒６０億元。國企指數報１０１４９，跌１１９點或跌

１﹒１７％。恆生科技指數報７６０３，跌４３點或跌０﹒５６％。

內地股市走勢強勁，上證綜合指數報３５５３，升２３點或升０﹒６６％，成交

４５７６﹒０８億元人民幣。深證成份指數報１４９４０，升２７２點或升１﹒８６％，成交

５９２８﹒７２億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）跌１﹒４４％，報４４﹒６元；港交所（００３８８）升

５﹒３２％，報４９１元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅７﹒７７％。騰訊

（００７００）跌１﹒８８％，報５４８﹒５元；建行（００９３９）跌０﹒６８％，報

５﹒７１元；友邦（０１２９９）升０﹒４７％，報９７元。



恆指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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中海油（００８８３） ８﹒９０元 跌２﹒４１％

龍湖（００９６０） ４１﹒５０元 跌２﹒１２％

中石油（００８５７） ３﹒７２元 跌２﹒１１％

騰訊（００７００） ５４８﹒５０元 跌１﹒８８％

中信（００２６７） ８﹒３９元 跌１﹒８７％



交通銀行（０３３２８） ４﹒７２元 跌１﹒８７％

碧桂園（０２００７） ８﹒３５元 跌１﹒７６％

阿里（０９９８８） ２０５﹒８０元 跌１﹒７２％

恆生（０００１１） １５５﹒００元 跌１﹒４６％

匯控（００００５） ４４﹒６０元 跌１﹒４４％

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科指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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嗶哩嗶哩（０９６２６） ８４６﹒０５元 跌５﹒０５％

快手（０１０２４） １６５﹒１０元 跌３﹒３９％

微盟（０２０１３） １４﹒９０元 跌３﹒１２％

金蝶（００２６８） ２４﹒４５元 跌２﹒７８％

百度（０９８８８） １８１﹒９０元 跌２﹒１５％



汽車之家（０２５１８） １１８﹒４０元 跌２﹒１５％

京東集團（０９６１ ２８７﹒００元 跌２﹒１１％

騰訊（００７００） ５４８﹒５０元 跌１﹒８８％

網易（０９９９９） １７０﹒９０元 跌１﹒７８％

阿里（０９９８８） ２０５﹒８０元 跌１﹒７２％

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（ｕｌ）

