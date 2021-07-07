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07/07/2021 08:07

《神州頭條》內地財經報章頭版摘要：中央發文嚴打證券違法活動

　　《經濟通通訊社７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

習近平出席中國共產黨與世界政黨領導人峰會
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平６日在北京以視頻連線方式出席中國共產黨與世界政黨領導人峰會並發表講話，
強調中國共產黨願同各國政黨一起努力，始終不渝做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國
際秩序的維護者。

依法從嚴打擊證券違法活動
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央辦公廳、國務院辦公廳６日公布《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》，強調要加
強場外配資監測，依法堅決打擊規模化、體系化場外配資活動。嚴格核查證券投資資金來源合法
性，嚴控槓桿率。

易會滿：全面貫徹「零容忍」理念
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中證監主席易會滿在接受《新華社》專訪時表示，最新發布的《關於依法從嚴打擊證券違法活動
的意見》堅持「零容忍」要求，要依法從嚴從快查處欺詐發行、虛假陳述、操縱市場、內幕交易
等。


《上海證券報》

習近平出席中國共產黨與世界政黨領導人峰會
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平６日在北京以視頻連線方式出席中國共產黨與世界政黨領導人峰會並發表講話，
強調中國共產黨願同各國政黨一起努力，始終不渝做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國
際秩序的維護者。

中辦國辦嚴打資本市場違法活動
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央辦公廳、國務院辦公廳６日公布《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》，並要求各
地區各部門結合實際認真貫徹落實。這是中國資本市場歷史上首個中辦、國辦聯合發布的打擊證
券違法活動的專門文件。

全面貫徹「零容忍」理念
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中證監主席易會滿昨日就《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》發布接受《新華社》專訪。
易會滿表示，未來將切實提高打擊資本市場違法犯罪的整體效能，讓市場各方有切切實實的獲得
感。


《證券時報》

習近平出席中國共產黨與世界政黨領導人峰會
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平６日在北京以視頻連線方式出席中國共產黨與世界政黨領導人峰會並發表講話，
強調中國共產黨願同各國政黨一起努力，始終不渝做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國
際秩序的維護者。

中辦國辦出台打擊證券違法「零容忍」意見
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近日，中辦、國辦發布《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》，要求堅持「建制度、不干預
、零容忍」，加強資本市場基礎制度建設，健全依法從嚴打擊證券違法活動體制機制，提高執法
司法效能。

易會滿：全面貫徹「零容忍」理念
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中證監主席易會滿昨日就《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》發布接受《新華社》專訪。
易會滿表示，未來將切實提高打擊資本市場違法犯罪的整體效能，讓市場各方有切切實實的獲得
感。（ｌｃ）

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