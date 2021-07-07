《鍾之日記》監管連環出手，魚缸失二萬八

《鍾之日記》７月７日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



隔晚美股假後復市，不過中共中央辦公廳、國務院辦公廳「破天荒」聯合發布嚴打擊證券違

法活動的文件，要求嚴厲查處證券違法犯罪，加強對大型及重要案件的查處力度，亦要加強監管

中概股，並做好應對中概股相關風險及突發情況，推動建立監管制度。

香江魚缸低開２９５點後，一度跌３６９點，幸而Ａ股回升，港股喘定，跌幅曾收窄至

１０８點，可惜未能重返二萬八心理關口之上，暫時支持變成阻力。恆指收報２７９６０，下跌

１１２點或下跌０﹒４０％，主板成交１５６５﹒６０億元。

內地印發重磅文件嚴打資本市場違法行為，滬深股市先跌後回暖。滬綜指早段曾再度逼近三

千五關口，但軍工、有色、半導體股先後反彈刺激指數翻紅，滬指收升０﹒６６％，報

３５５３﹒７２點；深成指彈１﹒８６％，創業板指更漲３﹒５７％。市場交投暢旺，交投連續

第５日維持萬億水平，兩市全日成交１０５０５億元人民幣，按日跌６﹒２％。



＊神州收緊中概股監管，ＡＴＭＸＪ齊腳震＊



滴滴出行上市不久就被截停，旗下叫車ＡＰＰ被勒令下架，事件反映中概股日後定必要循規

蹈矩，否則即被小懲大戒，《彭博》引述知情人士透露，中國醞釀收緊中概股海外上市監管，未

來中資公司包括離岸實體在內的海外上市行為都將納入中國證監會監管。知情人士稱，中國擬要

求所有紅籌ＶＩＥ（Ｖａｒｉａｂｌｅ Ｉｎｔｅｒｅｓｔ Ｅｎｔｉｔｙ，可變利益實體）企

業境外上市前均需獲得中國證監會的批准。

瑞銀投資銀行亞太區主管及中國總裁金弘毅認為，對中概股境外上市會帶來不確定性，但仍

需時１、２個月時間了解實際的政策執行詳情，以及釐清來港上市會否亦受到影響。

市場憧憬會有更多內地企業，變相會轉到本港上市，帶挈港交所（００３８８）股價逆市上

升，收市升逾半成，報４９１元。

而科網平台股仍然受壓，今日騰訊（００７００）、阿里（０９９８８）齊齊跌近２％，美

團（０３６９０）跌１﹒３％，京東集團（０９６１８）跌２﹒１％；小米（０１８１０）跌近

１％。而快手（０１０２４）七連跌再創上市新低，跌３﹒４％，報１６５﹒１元。



＊嚴打證券違法重磅文件出台，分析料能遏市場歪風＊



《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》提出加強對中介機構的監管，對參與、協助財務

造假等違法行為從重處罰；堅決取締非法證券經營機構，堅決清理非法證券業務，堅決打擊非法

證券投資咨詢等活動；堅決打擊場外配資活動；強化對債券市場各類違法行為的統一執法；加快

制定私募投資基金監督管理條例。

文件印發後，中紀委亦發文指，堅持風險防範和腐敗問題治理同步，深挖風險事件背後的腐

敗問題，對中證監證券發行註冊全業務鏈條公權力運行進行專項監督檢查，淨化政治生態和資本

市場生態。

官媒《證券時報》頭版評論文章形容是堪稱國家級「圍剿行動」，體現了更高層面對資本市

場違法活動「零容忍」的重視。國泰君安認為，去偽存真，打擊證券違法，不能將此解讀為利空

。事實上，包括相關私募違法違規事件的爆發，亦反映了打擊證券違法行為的必要性，認為加強

懲處非法證券活動，能有效遏制「炒小炒爛」風氣，吸引國內外長線資金配置Ａ股。

市場對文件看法似乎中性，中資券商股個別發展，海通證券（０６８３７）漲２％，中金公

司（０３９０８）升１﹒４％；惟招商證券（０６０９９）挫２﹒４％，信証（０６０３０）也

跌１﹒９％。



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