【重拳監管】中辦國辦聯合發文，部署「零容忍」嚴打資本市場違法

《經濟通通訊社記者林雯婕７日上海專電》中共中央辦公廳、國務院辦公廳６日發布《關於

依法從嚴打擊證券違法活動的意見》，並要求各地區各部門結合實際認真貫徹落實。這是中國資

本市場歷史上，首個中辦、國辦聯合發布的打擊證券違法活動的專門文件，官媒《證券時報》頭

版評論文章形容是堪稱國家級「圍剿行動」，體現了更高層面對資本市場違法活動「零容忍」的

重視。

《意見》要求堅持「建制度、不干預、零容忍」九字方針，提出的目標是到２０２２年，資

本市場違法犯罪法律責任制度體系建設取得重要進展，依法從嚴打擊證券違法活動的執法司法體

制和協調配合機制初步建立，證券違法犯罪成本顯著提高，投資者權利救濟渠道更加通暢，資本

市場秩序明顯改善。

到２０２５年，資本市場法律體系更加科學完備，中國特色證券執法司法體制更加健全，證

券執法司法透明度、規範性和公信力顯著提升，行政執法與刑事司法銜接高效順暢，崇法守信、

規範透明、開放包容的良好資本市場生態全面形成。

在這一總體目標下，《意見》又針對司法體制、強化重點領域執法，以及信用體系建設等內

容提出了具體要求。



＊完善嚴打證券違法的執法司法體制＊



就完善法律制度體系，《意見》明確，要加快制定上市公司監督管理條例、證券公司監督管

理條 例、新三板市場監督管理條例、證券期貨行政執法當事人承諾實施辦法等配套法規制度，

大幅提高違法違規成本。

同時，要成立打擊資本市場違法活動協調工作小組；探索在中證監建立派駐檢察的工作機制

；完善證券案件審判體制機制；加強北京、深圳等交易場所所在地金融審判力量建設，探索統籌

證券期貨領域刑事、行政、民事案件的管轄和審理；研究建立資本市場重大違法案件內部通報制

度。



＊強化重點領域執法，堅決打擊場外配資＊



在強化執法方面，《意見》提出，要從嚴、從快、從重查處欺詐發行、虛假陳述、內幕交易

等重大案件，加大對發行人控股股東、實際控制人、董監高等的追責力度；加強對中介機構的監

管，對參與、協助財務造假等違法行為從重處罰；堅決取締非法證券經營機構，堅決清理非法證

券業務，堅決打擊非法證券投資咨詢等活動；堅決打擊場外配資活動；強化對債券市場各類違法

行為的統一執法；加快制定私募投資基金監督管理條例。



＊提升執法專業化水平，加強信用體系建設＊



《意見》還要求，提升證券執法能力和專業化水平，包括：優化證券稽查執法機構設置，推

動完善符合資本市場需要的中國特色證券執法體制機制；加強統一執法，制定行政處罰裁量基準

。

在加強資本市場信用體系建設方面，《意見》提出，要推動在相關法律法規中增設誠信建設

專門條款；建立健全信用承諾制度；建立健全全國統一的資本市場誠信檔案，健全誠信信息共享

機制等具體工作。

此外，《意見》還強調，要向市場傳遞零容忍明確信號，加強監督問責，優先查處可能影響

資本市場重大改革進程、可能引發系統性風險的案件，以及監管工作人員與市場人員內外勾連等

案件。



＊專家：《意見》出台具有三方面重要意義＊



專家及市場人士分析指，《意見》的出台充分體現了黨中央和國務院對打擊證券違法活動、

保護投資者合法權益、維護資本市場平穩健康發展的高度重視，為打擊資本市場違法違規活動指

明了方向，提供了遵循。

《意見》對於中國資本市場具有三方面重要意義：一是為更好地推動資本市場高質量發展提供了

重要保障；二是為進一步落實「建制度、不干預、零容忍」九字方針提供了遵循；三是完善了中

國特色證券執法司法體制機制的頂層設計。（ｌｃ）

