《海納智見－荀玉根》２０２１年上半年回顧：分化市場（下）

《海納智見》從行業來看，我們發現今年以來股價漲幅大的板塊估值往往較高。無論是從細

分行業，還是從概念指數來看，年初以來漲幅較高的板塊大都處於相對較高的估值水平。

從中信二級行業的角度來看，截至今年７月２日，年初以來漲幅最高的３０個細分行業主

要分佈在週期、新能源、半導體和醫療領域，除了傳統週期行業估值偏低之外，其他板塊在年初

的ＰＥ（ＴＴＭ，下同）已經較高，例如新能源動力系統年初以來漲幅╱年初ＰＥ為３７﹒６％

╱１４８﹒８倍，半導體為２３﹒４％╱１２５﹒４倍，中藥生產為２５﹒４％╱９０﹒６倍，

其他醫藥醫療（含醫美）為２０﹒９％╱５３﹒５倍。



若從Ｗｉｎｄ概念指數的角度分析，雖然概念指數的分類有很多，但總的來看年初以來漲幅

領先的概念指數大都集中在新能源、半導體和醫療及美容三大主線領域，並且這些概念指數在年

初時估值水平並不低，例如動力電池指數年初以來漲幅╱年初ＰＥ為４１﹒２％╱１７９﹒１倍

，第三代半導體指數為３９﹒６％╱１００﹒０倍，醫美指數為５８﹒２％╱６３﹒４倍。

此外，從年初至今個股表現來看，年初估值偏高的個股漲幅反而相對更高，我們將所有個股

按照年初時ＰＥ值由低到高進行排序，並劃分為１０個區間，計算各區間個股今年來漲跌幅均值

。我們發現，市盈率處９０％－１００％區間內的個股漲跌幅均值最高、達１３﹒１％，其次是

估值處８０％－９０％區間內的個股、達９﹒７％。



年初以來宏觀流動性邊際收緊，很多投資者都擔心高估值板塊會被殺估值，然而結合前文分

析，我們發現今年以來股價漲幅大的板塊估值往往較高。我們認為主要是因為牛市後期市場風險

偏好較高，這時投資者重勢，願意為高景氣板塊予以高估值。經歷牛市前期上漲後，市場出現了

較好的賺錢效應，這時投資者會趨向於跟隨趨勢，繼續給予業績增速較高的板塊高估值。因此，

當前市場高風險偏好下，只要景氣好，市場就願意給予溢價，即便估值高，股價漲幅仍大。



對於下半年，我們保持樂觀態度。我們認為今年投資時鐘處於過熱期，股市的整體背景是微

觀盈利增長大於宏觀流動性略收緊，股市延續上漲態勢，維持牛市不變。基本面上，雖然企業利

潤單季度同比高點在今年首季，但是剔除低基數影響後，本輪盈利週期ＲＯＥ高點在２１年第四

季或２２年第一季，預計全年Ａ股淨利同比增速為２０％。進入下半年，基本面繼續改善有望支

撐市場中樞不斷抬高。回顧歷史，每輪牛市始於流動性寬鬆，流動性轉緊後牛市仍延續一段時間

，牛市的指數高點略提前於盈利指標高點，具體而言指數高點與ＲＯＥ高點更相關。展望今年下

半年，牛市依舊延續，操作上守正出奇方能致勝。《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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