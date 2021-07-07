《股林淘金－林家亨》滴滴出行惹股災，７月彩虹曇花現

《股林淘金》美國昨天（６日）公布的服務業指數表現低於市場預期，美股開市之後迅即下

跌，道指一度跌超過４００點，收市報跌２０８點，納指先跌後回升，再創歷史新高，報升２４

點。在美國上市的中概股份受滴滴出行被中國監管當局要求Ａｐｐ下架消息拖累影響，股價普遍

下跌４－９％，滴滴出行本身股價亦下跌１９﹒５８％。恆指ＡＤＲ大約下跌了２００點左右。

中概股雖然普遍下跌，但中慨電動車的股價表現暫未受影響。昨天中國電車ＥＴＦ

（０２８４５）更彩虹初現，創出歷史新高１６２﹒５元紀錄，為電車股板塊帶來穩定性的氣氛

，估計其股價稍為回吐之後，未來會不斷繼續闖出新高紀錄，彩虹氣勢持續發酵。今日新股小鵬

汽車（０９８６８）上市，昨天其暗盤價下跌１％，但美股ＡＤＲ仍能上升０﹒７１％，由於其

ＩＰＯ定價比ＡＤＲ有折讓，預計今日（７日）其股價比昨天暗盤價有較好的表現。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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