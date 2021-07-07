【重拳監管】美媒：中國將全面加強數據安全並收緊海外上市

《經濟通通訊社７日專訊》據《彭博》報道，中國在對赴美上市僅數日的滴滴採取措施之後

，又向大型企業發出全面警告，表示將加強數據安全等相關法律法規，還要修訂境外發行證券與

上市相關保密及檔案管理規定。

中共中央辦公廳、國務院辦公廳６日發布《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》，提出

將抓緊修訂關於加強在境外發行證券與上市相關保密和檔案管理工作的規定，壓實境外上市公司

信息安全主體責任，加強中概股監管，切實採取措施做好中概股公司風險及突發情況應對。

《彭博》報道指，此舉表明北京正準備加強對企業的整頓，而目標範圍也從房企債務、金融

科技和反壟斷擴大到了現在的網絡安全領域，標誌中國控制本國科技公司及其海量無價數據的行

動升級。

Ｓａｘｏ Ｂａｎｋ Ａ╱Ｓ駐丹麥股票策略主管Ｐｅｔｅｒ Ｇａｒｎｒｙ指，這是中國

邁出的一大步，但另一方面，這也是一年多前開始的一系列事件的組成部分，不確定性還是在這

些監管措施會在多大程度上影響長期盈利能力。



＊當局或堵住離岸註冊中國公司無需批准境外上市的漏洞＊



儘管中國政府鼓勵企業在包括香港的國內交易所上市，但科技業依然青睞美國交易所。彭博

匯總的數據顯示，中國企業上個月在當地融資７９億美元，創下了阿里巴巴２０１４年９月掛牌

以來最高紀錄。

報道指，北京還可能尋求堵住讓離岸註冊中國公司無需批准就可在境外上市的漏洞。包括騰

訊（００７００）和阿里巴巴（０９９８８）在內的許多科技公司都在開曼群島或英屬維爾京群

島註冊。

北京擔心的正是投資者眼中滴滴和其他科技公司的價值所在：滴滴手握每年５億活躍用戶的

大量敏感數據，而這些用戶大多在中國。過去一年，中國政府力圖控制這些數據，目的既有保護

用戶免受濫用，還要利用這些數據來促進廣泛的經濟增長，而不是讓富人更富、從而構成挑戰中

國共產黨權力的風險。

上海申倫律師事務所的夏海龍律師表示，中央重拳措施針對的是證券違法行為，但特別提到

跨境數據監管，說明數據監管已成了中國最重要的一個監管領域。由於現在沒有對證券進行跨境

監管的機制，因此對數據進行安全審查可能就成為中國監管機構整頓海外上市公司的有效工具。

（ｃａ）

