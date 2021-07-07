《投資智慧－鄧聲興》永達汽車（３６６９）收入和利潤率料創新高

《投資智慧》永達汽車（０３６６９）公布以共約４﹒４７億元人民幣出售汽車融資業務

８０％的權益，集團僅保留永達融資租賃２０％股權。於本次出售完成後，永達融資租賃將不再

是集團附屬公司，集團也將尋找時機進一步處置所持有的永達融資租賃少數股份直至永達融資租

賃完全剝離。



是次出售預計不會有任何重大收益或虧損，但會對集團產生正面影響，有助於集團改善資產

負債表結構，降低負債比率。集團合併淨負債率將從出售前的５４﹒１％降低到出售後的

３４﹒９％，資產負債率也將從出售前的６４﹒５％降低到出售後的６２﹒７％。同時，集團可

收回現金股權款４﹒４７億元及股利１﹒１７億元，合計５﹒６４億元，也將提升集團資金周轉

率，可用於集團各種主要的資金用途，包括幫助集團專注於主營業務即汽車銷售服務的發展能力

，及建設新店和收購兼併等。



在新車銷售方面，預計第二季集團新車利潤將有大幅改善。據中國汽車工業協會統計的全國

海關汽車商品進出口數據顯示，２０２１年１－５月，全國汽車商品累計進出口總額為８８７億

美元，同比增長５９﹒９％。其中，進口金額４１１﹒３億美元，同比增長５９﹒５％。表明內

地經濟社會逐步恢復平穩運行後，汽車消費市場異常活躍。同時，因為豪華品牌車的價格在今年

第二季保持穩定，捷豹、路虎等進口車在全球供應緊張的情況下價格持續回升，使得經銷商利潤

進一步增加。５月雷克薩斯ＥＳ價格比４月上漲０﹒７個點，寶馬５系上漲０﹒５個點，奔馳Ｅ

級上漲１個點。受惠於國家汽車相關消費政策利好以及國內汽車消費升級的旺盛需求影響，今年

汽車市場將仍然保持良好的增長態勢，而其銷售收入規模和利潤率有望創近幾年新高。

《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）



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